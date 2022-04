Quando si parla di sicurezza a bordo non si scherza: bisogna avere tutto il necessario per navigare tranquilli. Questi accessori che vi consigliamo, però, sono tre piccole chicche forse poco conosciute, che vi possono sicuramente tornare utili. Per acquistarli basta fare un salto nella Boatique, dove trovi tantissimi prodotti per la nautica.

La cima per recuperare l’uomo a mare

Con Mob Rescue Line una situazione di potenziale panico come quella dell'uomo in mare diventa gestibile. Questo dispositivo ci aiuta a raggiungere, assicurare e infine avvicinare alla barca qualcuno che sia accidentalmente caduto in acqua. Il contenitore racchiude il sistema, con un peso complessivo di 1,7 kg, si fissa alla battagliola per un utilizzo pronto e rapidissimo. Se dovesse servire, i 30 metri di cima galleggiante e il cinturato dorsale per trainare il naufrago si srotolano istantaneamente, e la gassa-impugnatura (che si può fissare, ad esempio ad un winch) è subito in mano a chi lancia la Mobline in mare.

L’AIS più piccolo e leggero al mondo

My-AIS è un piccolissimo localizzatore personale che si può fissare con facilità a qualsiasi tipo di giubbotto di salvataggio (anche nei più compatti) o ad aste autogonfiabili dotate di tasche. Il localizzatore si può attivare manualmente da chi lo utilizza, oppure viene attivato automaticamente, se integrato ad un gilet di salvataggio, al momento del gonfiaggio. Il GPS di My-AIS trasmette istantaneamente la propria posizione e una luce di posizione intermittente si attiva per avvisare dell'entrata in funzione. L'autonomia stimata della batteria di questo dispositivo è di ben 7 anni!

La Storm-Bag che ti salva dal maltempo

La tormentina è una vela che si issa in caso di vento forte, generalmente con la burrasca, e grazie al tessuto resistente permette di affrontare anche le condizioni meteo più difficili. Questa Storm-Bag contiene una tormentina che è studiata per rendere velocissime tutte le manovre in caso di emergenza, per minimizzare il tempo di reazione. Non ci sono nodi da fare perché la Storm-Bag è già provvista di moschettoni, e per la mura basta lo stroppo (anche lui con moschettone automatico). Un consiglio: la potete usare anche se in condizioni non estreme come "sostituto" del genoa rollato!