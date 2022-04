In Sardegna c’è la nautica in esposizione. Un’idea per un weekend

La Sardegna non è solo un paradiso per le vacanze, lo è anche per le barche. Pochi sanno che l’isola sarda è al secondo posto per numero di posti barca, con 26.000 posti barca, di cui 14.000 ospitati nei 38 moderni Marina. La parte del leone la fa la Sardegna del nord e la sua capitale nautica è sicuramente Olbia. Proprio qui dal 22 al 26 aprile si tiene la prima edizione della Fiera Nautica di Sardegna che si tiene nel Marina di Olbia, nel centro della città, a pochi minuti dall’aeroporto.

Fiera Nautica di Sardegna, un weekend piacevole a Olbia

E’ una buona idea per un weekend di vacanza. Scoprirete non solo decine di barche esposte ma anche i servizi che la nautica in Sardegna è in grado di offrire. Non solo porti ma cantieri, rimessaggi, assistenza, ospitalità, noleggio.

Una ponte primaverile che ha anche l’attrattiva della città di Olbia che è diventata una destinazione sul mare piacevole, ricca di locali, negozi, ristoranti, bar, attività culturali con a pochi minuti la Costa Smeralda. Olbia oggi è al livello di località come Antibes in Francia e Palma di Maiorca in Spagna.

Tutti i principali operatori sardi sono presenti alla Fiera Nautica di Sardegna.

Qualche anticipazione di quello che troverete. I mitici gommoni Novamarine che vengono prodotti proprio sull’Isola, Itama, Ferretti, Zar Formenti, Ranieri, Maori Yachts, Invictus, Tuccoli, Heron Yachts, Sacs, Fjord. Solo per citare alcuni dei cantieri di barche a motore e gommoni presenti. Tra i cantieri citiamo Sarda Nautica Olbia, Cantieri Costa Smeralda, Valdettaro Shipyard.

Il mondo del noleggio piatto forte

Ma è anche l’occasione per farsi un’idea delle possibilità che offre l’Isola per il noleggio e le barche a vela.

Sono presenti alla Fiera Nautica di Sardegna i principali operatori come NSS Yachting&Charter con modelli Beneteau e Lagoon; ProSail – Group Y con modelli Dufour, Yacht Charter Sicily, Sardinia Boat Charter, Sottosopra Charter, Associazione Italiana catamarani.

Se volete dare una scorsa all’elenco espositori, cliccate qui

