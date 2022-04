Verso l’International Multihull Boat Show: le tendenze nel design dei catamarani

Avevamo analizzato nel dettaglio alcune delle novità per il 2022 nel mercato dei catamarani in vista dell’International Multihull Boat Show che andrà in scena dal 20 al 24 aprile a La Grande Motte. In questa seconda news dedicata a questo mondo andremo invece ad analizzare, sempre prendendo a riferimento alcuni modelli, quali sono le tendenze di design attuali e quali i segmenti di mercato entro i quali si muovono i cantieri che producono i catamarani.

Dalle novità lanciate dai cantieri per il 2022 emergono ancora più chiaramente che negli anni passati alcune tendenze. Possiamo individuare due segmenti di mercato ben distinti, quello della crociera comoda e charter, e quello della crociera di lusso e sportiva. Due segmenti che producono tipi di prodotti molto differenti tra loro, anche nel modo di navigare oltre che di quello di vivere a bordo.

CROCIERA COMODA E CHARTER

Nel segmento della crociera extra comoda e del charter i designer si sono preoccupati soprattutto di una cosa: aumentare gli spazi vivibili, cercando di inventarsi nuove soluzioni per gli esterni. Ciò significa ripensare le coperte, collocare zone living dove magari prima non c’erano, mettere in comunicazione interni ed esterni per aumentare la vivibilità di entrambi.

Un processo che notiamo sul nuovo Bali 4.4, ma in parte anche sul Lagoon 51, sull’Aura 51 e sul Dufour Cat 48 che invece non è una novità ma un cat che ha fatto tendenza.

Questi potremmo definirli come approcci differenti allo stesso tema, ovvero come ricreare nuovi spazi all’esterno. Bali ha perfezionato e portato all’ “estremo” il concetto di pozzetto anteriore, stessa cosa ha fatto Fountaine Pajot con il fly bridge dell’Aura 51, mentre Lagoon con il nuovo 51 ha lavorato su entrambe le zone, inaugurando anche un piccolo pozzetto anteriore che prima non era stato esplorato sui cat di questo marchio.

La maggioranza dei cantieri che produce catamarani per la crociera e il charter ha poi lavorato sulla comunicazione tra pozzetto e dinette, che è sempre più diretta e consente in molti casi di creare veri e propri open space comunicanti.

In definitiva i catamarani di questi segmento di mercato sono sempre di più delle vere ville a mare, con terrazza, dotate di ogni comfort. Un prodotto che ha avuto una crescita considerevole negli ultimi anni, attirando anche pubblico che arriva dal mondo delle barche a motore.

CROCIERA DI LUSSO E SPORTIVA

C’è poi tutta un’altra proposta di mercato di fascia più alta, fatta da catamarani che rinunciano a qualche spazio in più, pur restando comodi, in favore delle prestazioni e di una dimensione armatoriale della crociera. Esempi di questo settore possono essere il nuovo Catana Ocean Class, o il Neel 43, l’Outremer 55 o il Marsaudon ORC 57, per citare alcuni esempi.

Barche dove la ricerca degli spazi è meno esasperata rispetto agli altri modelli citati e dove compaiono elementi, in alcuni casi, come le derive regolabili per avere un mezzo che sappia essere più versatile a vela in varie condizioni. Va anche detto che nei modelli di alcuni cantieri, come i Catana, grazie a costruzioni più evolute con l’utilizzo del carbonio, a cambiare in modo importante è anche il rapporto tra peso e superficie velica.

La rete a prua qui resta un must, per non appesantire la barca e mantenere sempre il baricentro basso, e difficilmente compaiono anche i fly bridge, che al massimo son strettamente riservati a una postazione di comando e manovra.

Volendo individuare ancora un altro segmento di mercato c’è anche una via di mezzo tra i mondi appena descritti, rappresentata per esempio dall’Excess 14 o dal Signature 580, che recipiscono alcuni elementi tipici dei cat da charter, come gli spazi interni XXL, ma li coniugano con caratteristiche di rapporto tra peso e superficie velica differenti.

UN MERCATO IN ESPANZIONE

Il mercato dei catamarani cresce in proporzione anche di più di quello dei monoscafi. Potremmo descriverlo come il nuovo pubblico della vela, anche se ha gusti differenti da coloro che si definirebbero “velisti puri”. I catamarani sono infatti in grado di interpretare meglio dei monoscafi, per ovvie ragioni di spazio, il concetto di barca/casa. Quello di passare lunghi periodi in barca è ormai uno stile di vita sempre più diffuso, alimentato anche dal periodo di pandemia che abbiamo vissuto, e i cat in parte ne intercettano i gusti. E poi non possiamo dimenticare il mondo del charter, uno dei motori indiscussi della nautica internazionale, che rappresenta la porzione più importante di questo mercato.

È il mondo dei charteristi stesso che chiede le novità, vuole barche sempre più vivibili e facili da manovrare, che possano ospitare un gran numero di persone rispettandone la privacy e che all’esterno siano come una terrazza sul mare.

I cantieri cavalcano questa tendenza, e possiamo dire infatti che le barche che vengono prodotte oggi sono figlie dei gusti del mercato. Gusti eterogenei dopo tutto, come abbiamo visto, anche se la maggioranza è bene identificata.

I cat del resto rappresentano anche il mondo di contatto tra vela e barche a motore, e non c’è da stupirsi se in futuro vedremo catamarani ancora più comodi e con una ricerca degli spazi sempre più esasperata. Ma non si preoccupino gli amanti delle performance e delle barche più evolute, ce n’è per tutti i gusti.

Mauro Giuffrè

