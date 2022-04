Nei giorni del 7 e 8 maggio le acque di Chiavari accolgono la prima tappa della TAG Heuer VELA Cup, un circuito che con la sua formula aperta a barche di ogni tipo premia il vero spirito dell’andar per mare.

La prima TAG Heuer VELA Cup del 2022 è speciale

Per Chiavari e il Marina Calata Ovest il mese di maggio parte a gonfie vele. La splendida città ligure si prepara infatti ad accogliere nel week end del 7 e 8 maggio la prima tappa del circuito di regate e veleggiate più bello d’Italia: la TAG Heuer VELA Cup. Organizzato dal Giornale della Vela e giunto ormai alla nona edizione, questo lungo viaggio a tappe attraverso i luoghi più suggestivi della nostra Penisola incarna il vero spirito della vela: divertimento per tutti, sana competizione e zero burocrazia.

Come nelle precedenti edizioni la tappa di Chiavari è quella che inaugura questa stagione 2022 e non sono pochi gli equipaggi che partendo da questa partecipano anche alle altre tappe in giro per l’Italia. Del resto la formula vincente della TAG Heuer VELA Cup è sempre la stesa: tutti possono partecipare, basta avere una barca a vela di lunghezza superiore ai 4 metri di qualsiasi tipo, non ci sono limiti di età per gli equipaggi, le classifiche sono stilate in base alla lunghezza e chi arriva primo vince. Peraltro in contemporanea alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari si correrà anche la ICE Cup, giunta alla sua terza edizione, che vedrà al via le veloci imbarcazioni del cantiere ICE Yachts e CN Yachts 2000 che correranno in entrambe le classifiche.

Belle sorprese tra i primi equipaggi iscritti

Insomma una doppia festa della vela che vede a distanza di qualche settimana dal via tanti equipaggi che hanno già deciso di esserci. Tra questi Itacentodue, l’Ice Yachts 61 al comando di Adriano Calvini, una barca splendida che incarna al meglio lo spirito “cruiser-racer” della Vela Cup. Nella sua versione “da crociera”, infatti Itacentodue è un comodo 19 metri con cui fare vacanze in famiglia. Ma alla bisogna si trasforma in una barca da regata ultra performante, capace di vincere per esempio la Giraglia nel 2021.

Altra presenza che non passa inosservata è Caligu Terzo, il Carter One Off del 1965 con al timone Francesco Gandolfi. Ricordiamo che il grande progettista Dick Carter che ha disegnato questa barca è stato uno dei massimi pionieri del concetto stesso di barca da regata-crociera. E poi ancora tra gli iscritti di questa TAG Heuer Vela Cup di Chiavari tanti altri equipaggi a bordo di scafi più comuni: un bel po’ di Grand Soleil, qualche X-Yachts, diversi Comet e gli immancabili Bénéteau e Jeanneau.

Prima si regata, poi si festeggia a terra

Per loro e per tutti gli altri equipaggi che arriveranno a Chiavari per la TAG Heuer Vela Cup la base sarà il Marina Calata Ovest che offrirà gratuitamente ormeggio alle barche che arrivano da “fuori” il Golfo del Tigullio. La partenza delle regate per i giorni di sabato 7 e domenica 8 è fissata alle ore 11. Tra la prima e la seconda regata ci sarà quindi una grande festa in piazza nella serata di sabato. Mentre la premiazione finale, con premi per tutti i partecipanti, è in programma domenica alla conclusione della seconda regata. Non mancate!

