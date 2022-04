Dehler 46 SQ, la rinascita di un best seller

Dopo avere lanciato il Dehler 38 SQ, il marchio tedesco che adesso fa parte del gruppo Hanse è pronto a lanciare il restyling del Dehler 46. Anche questo modello verrà rimarchiato con la dicitura SQ, Speed and Quality, e verranno messe in atto alcune modifiche e varianti alla versione originale.

All’interno per esempio, per portare più luce naturale sottocoperta, le finestre dello scafo sono state allargate e due finestre aggiuntive lasciano entrare la luce anche dalla tuga della barca. I nuovi colori dei piani di lavoro e l’area lounge aggiornata completano un salone molto più luminoso, che può essere configurato in quattro diversi layout. C’è la possibilità di spostare elettricamente il sedile della panca di sinistra fino al grande tavolo del salone.

All’esterno la grossa novità è quella, per una versione più orientata alla crociera, di potere installare anche un rollbar in pozzetto sul quale viene rinviata la scotta randa per lasciare gli spazi sgombri dalle manovre. Per quanto riguarda l’attrezzatura di coperta invece, con il sistema di avvolgimento Facnor Flatdeck, il tamburo è significativamente più basso, consentendo un’inferitura più lunga e aree veliche più ampie.

Quando il vento sale invece sarà possibile armare una trinchetta con uno strallo volante. Inoltre con la chiglia e il timone più profondi nella versione Competition, l’albero in carbonio più alto e le vele ad alte prestazioni Quantum, si può ottenere ancora più potenziale dal Dehler 46 SQ.

Il prezzo di lancio della versione base sarà € 384.900 (IVA esclusa), l’esordio ai saloni è previsto al Cannes Yachting Festival.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza fuori tutto: 14.94m

Lunghezza scafo: 13.95m

Lunghezza al galleggiamento: 12.90m

Larghezza: 4.38m

Pescaggio

Standard: 2.25m

Competizione: 2.58m

Chiglia corta: 1.85m

Zavorra

Standard: 3.5t

Competizione: 3.15t

Chiglia corta: 3.85t

Dislocamento

Standard: 11.5t

Competizione: 11.2t

Chiglia corta: 11.9t

www.hanseyachtsag.com

