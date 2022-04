Roma per tutti, per due, per uno: le mosse al passaggio di Lipari

Tempo di grande altura con la Roma per Tutti, per Due, per Uno, che ha preso il via domenica da Riva di Traiano con 23 barche al via, più i 13 iscritti alla versione ridotta Riva per Tutti. Le celebri 500 miglia della transtirrenica aprono la stagione della vela offshore e al via ci sono anche alcuni big della nostra vela.

A guidare le danze nella velocissima discesa verso Lipari è stato nella prima notte di regata il Mylius 60 Cippa Lippa X, che comanda la classifica in tempo reale e in questo momento sta per doppiare l’isola che è una boa di percorso da lasciare a sinistra. Velocità importanti per il leader, e in generale per tutta la flotta, che ha coperto metà percorso in circa 24 ore. Sulle sue tracce c’è il Cookson 50 Testacuore Race e sembra proprio che il duello in tempo reale sia riservato solo a queste due barche con il Mylius favorito per la lunghezza maggiore. Attenzione anche alle evoluzioni del meteo, dopo la partenza con regime da nordovest, anche intenso, la situazione è già cambiata e l’aria è ruotata quasi fino ad est. La risalita, almeno nella prima fase, potrebbe essere altrettanto veloce, poi ci sarà da capire quanto reggerà il vento.

Tanti gli spunti interessanti, come il duello ravvicinato tra l’Open 50 Vento di Sardegna di Andrea Mura, in solitario, con i due Class 40 francesi Full Save e HBF, che regatano invece in doppio, il secondo con skipper il mitico Kito de Pavant, una leggenda della vela oceanica.

Proprio Mura in partenza è stato protagonista di un imprevisto, con uno dei suoi frulloni, con il grande reacher, che si è aperto involontariamente facendo scarrocciare la barca del sardo pericolosamente vicino agli scogli e rischiando una collisione.

In classifica si segnala anche il ritiro, nella Roma per Tutti, del forte Este 31 Globulo Rosso che aveva avuto un inizio promettente ed era dato tra i primi in tempo compensato. La barca ha rotto il bompresso e si è ritirata. La regata dovrebbe durare per il grosso della flotta almeno altre 48 ore.

Tracking

