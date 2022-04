Eolie, Corsica e Sardegna: ecco le proposte per una vacanza in barca!

Non è mai troppo presto per pensare una vacanza in barca. Prenotando prima si può scegliere il periodo preferito, la barca desiderata per salpare e si risparmia una bella somma. Qui vi consigliamo tre destinazioni imperdibili e gli operatori che propongono itinerari per esplorarle al meglio, tutti i dettagli li trovate all’interno dei loro stand alla Milano Yachting Week!

ISOLE EOLIE

Una crociera nelle Eolie parte di solito dal porto di Capo d’Orlando o da quello di Portorosa. Una volta salpati la prima sosta è Vulcano, con il suo cratere mozzafiato che domina la vita dell’isola. La seconda tappa è Lipari, l’isola più grande delle Eolie e forse la più affollata, soprattutto dopo il tramonto quando locali e ristorante sono presi d’assalto. Proseguendo a Nord troviamo Salina, Stromboli e Panarea, l’isola geologicamente più antica dell’Arcipelago. Gli itinerari si concludono in genere con una sosta a Filicudi, l’isola all’estremo ovest dell’arcipelago, dove si salutano le Eolie e i suoi faraglioni per tornare alla base. Per scoprire gli itinerari e prenotare subito visitate le pagine degli operatori:

CORSICA E SARDEGNA

Mare incredibile e movida sono i due pilastri di questa vacanza, perfetta per famiglie, gruppi di amici e giovani coppie. Partiamo con l’insenatura di Porto Rotondo, che amerete (così come Porto Cervo) se cercate il divertimento by night. L’Isola di Spargi, perla dell’arcipelago della Maddalena, è una chicca da esplorare in tutte le sue bellezze segrete. Passando all’isola francese, gli itinerari pre- vedono solitamente tappe a Lavezzi e Bonifacio, per spingersi verso La Plage d’Argent se esplorerete il lato occidentale dell’Isola e fino a Porto Vecchio dal lato orientale. Immancabile una sosta a Cavallo, isola priva- ta con ville incredibili e calette uniche, ma occhio al fondale! Le proposte che vi consigliamo sono quelle di: