Il motore elettrico per tender che pesa meno di 5 kg: idea geniale!

Il motore per il tender è indispensabile, soprattutto per chi utilizza la piccola barca di servizio con costanza, magari anche per esplorazioni costiere più lunghe del consueto. Spesso però a bordo delle barche piccole è difficile trovare lo spazio per tenere un motore fuoribordo. Il motore elettrico 450 di Temo, lungo quanto un mezzo marinaio, è la soluzione a questo problema, e in più non inquina!

Pochissimo ingombro e peso ridotto all’osso

Questo motore elettrico si monta in pochissimi istanti, basta collegarlo al raccordo, fissare il gancio di sicurezza e il gioco è fatto! L’asta telescopica permette di decidere se avere un motore a gambo corto o a gambo lungo, dopodiché il grilletto manuale in corrispondenza dell’impugnatura aziona la propulsione elettrica mettendo in moto l’elica. Oltre ad essere un bellissimo oggetto, il motore elettrico 450 di Temo è estremamente funzionale per chi utilizza tender gonfiabili e ha poco spazio a bordo per l’alaggio del motore fuoribordo. Infatti questa “lunga asta” pesa meno di 5 chilogrammi e se ridotta al minimo della sua lunghezza misura appena 130 centimetri. È l’ideale per chi magari utilizza poco il tender e vuole un motore 100% green a zero emissioni!

Potenza da vendere in appena 5 kg di peso

Il motore elettrico 450 di Temo non è solo leggero, portatile ed ecologico, ma è anche potente! Con i suoi 450 W di potenza al piede è in grado di spingere un tender di 3 metri con a bordo 3 passeggeri! Per caricare il motore, al posto del carburante, bisogna collegarlo ad una presa 220 o 12 Volt, e una volta carico al 100% garantisce un’autonomia di circa 1 ora di navigazione. Ricchissimo il pacco accessori collegato a questo motore. Oltre alla manetta che assicura ulteriormente il motore alla barca troviamo il kit di galleggiamento e la pratica borsa per il trasporto, così non farete fatica durante gli spostamenti.

