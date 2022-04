Trofeo Princesa Sofia: Tita-Banti dominano, cresce il 470 azzurro

Nuova stagione olimpica ma vecchi successi, almeno per il momento. Possiamo sintetizzare così il ritorno alle regate in una tappa di coppa del mondo di classi olimpiche di Ruggero Tita e Caterina Banchi, ori olimpici in carica nel Nacra 17. C’è in corso a Palma di Maiorca il Trofeo Princesa Sofia, la tappa inaugurale della stagione di Coppa del Mondo per le classi olimpiche.

Una stagione importante perché è quella che riaccende i motori per una nuova corsa a cinque cerchi, quella verso Parigi 2024, Marsiglia per la vela. Nella classe Nacra 17 come anticipavamo i primi giorni sono stati nel segno della riconferma dell’equipaggio italiano: dopo 4 giornate allungano al primo posto Tita-Banti 10, 2° gli inglesi Gimson-Burnet 28, 3° i finlandesi Kurtbay-Keskinen 30. Altri italiani in gara: 4° Ugolini-Giubilei 33, 29° Hirsch-Orsolini 202.



Le dichiarazioni degli azzurri:

Caterina Banti: “Una bellissima giornata in acqua, finalmente Palma ci ha regalato le sue migliori condizioni con sole, vento e onda: è stata una giornata parecchio impegnativa per noi prodieri, abbiamo fatto quattro prove con onda e stiamo ancora scoprendo le nuove potenzialità di questa barca. Abbiamo provato a volare e abbiamo provato varie modalità e sicuramente abbiamo ancora tantissimo da imparare e c’è tantissimo da scoprire. Eravamo molto veloci in poppa; queste sono le nostre condizioni e anche oggi abbiamo portato a casa dei bellissimi risultati. Sicuramente stiamo scoprendo le nuove potenzialità della barca con il nuovo sistema dei timoni. Vediamo cosa accadrà domani, per adesso siamo molto soddisfatti.”

La squadra Nacra italiana, che sta trovando energie fresche anche da Ugolini Giubilei, è orfana di Bissaro-Frascari, a causa dell’infortunio occorso alla prodiera che terrà il duo fuori dalle regate ancora per alcune settimane.

470 Mix

Dopo le regate di oggi Ferrari-Caruso si confermano in seconda posizione con un quinto e un terzo posto.; bene anche Gradoni-Dubbini che chiudono la prima prova di giornata con un primo posto che gli permette di entrare in top ten. La classifica vede al comando gli spagnoli Xammar-Brugman 4, 2° Ferrari-Caruso 22, 3° i francesi Peponnet-Retornaz 26. Gli altri italiani in gara: 9° Gradoni-Dubbini 67, 35° Berta-Izzo 76, 36° Totis-Linussi 76, 56° Kuester-Monacelli 155, 63° Casertano-Matarazzo 198, 66° Di Salle-Padovani ritirati.

49er

Prima giornata di Gold con quattro prove disputate secondo copione che proiettano in top ten Crivelli-Calabrò. La classifica viene rivoluzionata e balzano al primo posto i polacchi Staniul-Sztorch 31, 2° gli statunitensi Barrows-Henken 32, 3° i francesi Fischer-Pequin 32. Gli italiani in gara: 10° Crivelli-Calabrò 69, 15° Ferrarese-Chistè 75, 36° Anessi-Gamba 52.

49erFX

Ieri si evidenziava come la classifica fosse corta e fluida per cui bastava un filotto di buone prestazioni per modificare – e di molto – la propria graduatoria. Così è stato per Germani-Bertuzzi capaci di fare un notevolissimo balzo in avanti e posizionarsi al 4° posto. Questa la classifica: 1° le olandesi Van Aanholt-Duetz 28, 2° le brasiliane Grael-Kunze 37, 3° le svedesiBobeck-Netzler 43. Gli equipaggi italiani in gara: 4° Germani-Bertuzzi 44, 11° Stalder-Speri 66, 15° Passamonti-Fava 82, 16° Omari-Carraro 90, 32° Giunchiglia-Schio 74.

FORMULA KITE FEMMINILE

12 prove anche per il kite femminile che vede sempre il predominio della francese Nolot prima con 14 punti, 2° sempre la britannica Aldridge 25, 3° sale la statunitense Moroz 26. Le italiane in gara: 19° Tomasoni 137, 23° Laporte 158. 25° Pescetto 205.

ILCA 6

Altre due prove per la classe ILCA 6 che registra la marcia inarrestabile della Canadese Douglas prima a 9 punti, 2° posto la greca Karachaliou 29, 3° la britannica Snellgrove 31. Le Italiane in gara: 19° Benini Floriani 84, 25° Della Valle 114, 32° Albano 136, 50° Rizzardi 115, 54° Cattarozzi 130, 76° Talluri 227.

ILCA 7

La Classe ILCA 7 raggiunge le 8 prove con le due disputate oggi. La comando della classifica il britannico Beckett con 33 punti, 2° il tedesco Buhl 35, 3° l’australiano Wearn 48. Gli italiani in gara: 14° Coccoluto 75, 26° Chiavarini 112, 45° Planchestainer 158, 67° Peroni 135, 74° Barabino 156, 81° Musone 169, 87° Paulon 185 , 129° Valentino 204, 137° Libri 240, 139° Natale 251.

iQFOiL Maschile

Quattordici prove per le tavole volanti che vedono sempre Nicolò Renna in ottima posizione. Questi i primi tre posti: 1° il britannico Brown 22, 2° l’olandese Opzeeland 31, 3° Renna 46. Gli italiani in gara: 8° Di Tomassi 76, 18° Benedetti 135, 26° Cangemi 208, 30° Jacopo Renna 245, 37° Camboni 269.

iQFOiL Femminile

Anche per la tavola volante femminile si raggiungono le quattordici prove, Questa la classifica: 1° la francese Noesmoen 36, 2° la britannica Watson 47, 3° la spagnola Lamadrid Trueba. Le italiane in gara: 19° Speciale 180, 31° Renna 305, 58° Oprandi 564, 59° Maggetti 565 (ritirata).

