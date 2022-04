Manca solo un mese alla VELA Cup di Chiavari, fatevi sotto!

Nei giorni 7 e 8 maggio si svolge a Chiavari in Liguria la prima tappa della TAG Heuer VELA Cup. In programma regate su percorsi splendidi, feste a terra e premi per tutti. E la festa raddoppia con la ICE CUP.

Siete pronti a vivere questa primavera a tutta vela? E allora venite tutti a Chiavari dove nel week end del 7 e 8 maggio si svolge nel magico Golfo del Tigullio la prima tappa del TAG Heuer VELA Cup. Giunto ormai alla nona edizione torna infatti anche nel 2022 il circuito di regate organizzato dal Giornale della Vela per unire gli appassionati, su ogni tipo di barca e nei luoghi più suggestivi del nostro territorio. E la tappa ligure è una grande opportunità per capire perché questo appuntamento è così tanto apprezzato dai suoi partecipanti.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELACUP DI CHIAVARI

Anche alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari vale sempre la formula vincente della VELA Cup: tutti possono partecipare, basta avere una barca a vela di lunghezza superiore ai 4 metri di qualsiasi tipo, non ci sono limiti di età per gli equipaggi, zero burocrazia e classifiche stilate in base alla lunghezza. Chi primo arriva, vince. E poi ci sono premi per tutti. E la sera si festeggia in banchina.

Un programma ricco di regate, feste e premi per tutti

Il programma della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari si apre il 6 maggio con l’arrivo delle barche al Marina Cala Ovest di Chiavari dove si terrà il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna dei gift bag per gli equipaggi. È fissata invece alle ore 11 la partenza delle regate per i giorni di sabato 7 e domenica 8. Entrambe le prove si terrano su un percorso bellissimo che costeggialo splendido Golfo del Tigullio da Chiavari fino a Portofino. Ogni regata sarà inoltre proceduta dal briefing mattutino in programma per le 8:30 al Marina Cala Ovest di Chiavari.

Tra la prima e la seconda regata ci sarà quindi una grande festa in piazza che si svolgerà nella serata di sabato. E infine la premiazione finale, con premi per tutti i partecipanti, in programma domenica nel tardo pomeriggio, alla conclusione della seconda regata.

La festa della VELA Cup raddoppia con la ICE CUP

In contemporanea alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari si correrà anche la ICE Cup, giunta alla sua terza edizione, che vedrà al via le veloci imbarcazioni del cantiere ICE Yachts e CN Yachts 2000 che correranno in entrambe le classifiche.

La base nautica per tutti gli equipaggi della TAG Heuer Vela Cup/ICE Cup sarà Chiavari, nell’efficiente e comodo Marina Calata Ovest che offrirà gratuitamente ormeggio alle barche che arrivano da “fuori” il Golfo del Tigullio. Ci vediamo in Liguria!

Clicca qui sotto se vuoi iscriverti alla tappa di Chiavari

Per iscriverti alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari ti basta entrare qui e finalizzare l’iscrizione inserendo i tuoi dati e quelli della barca!