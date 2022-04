Il Grand Soleil 42 LC è il long cruiser che accontenta tutti

lungo meno di 14 metri che regala comfort e divertivemento: è il Cantiere del Pardo, stupisce perché sa soddisfare diverse tipologie di armatore. Per scoprirlo meglio vi basta una visita al . Un long cruiserche regala comfort e divertivemento: è il Grand Soleil 42 LC . Realizzato in Italia, in uno dei cantieri che hanno fatto la storia della nautica in Italia, ilstupisce perché sa soddisfare diverse tipologie di armatore. Per scoprirlo meglio vi basta una visita al salone nautico digitale della Milano Yachting Week

Stabilità e performance in 13,85 metri

La “chicca” di cui vi parliamo oggi è il Grand Soleil 42 LC (LC sta per “Long Cruise”), l’ultimo modello nato della gamma Blue Water dedicata alla crociera a lungo raggio del Cantiere del Pardo. Per capire il vero valore di questo 13,85 metri fuoritutto vi consigliamo di vedere il bel video di presentazione. Capirete come lo scafo del GS 42 LC, disegnato da Marco Lostuzzi, garantisca da una parte una stabilità di forma elevata grazie a volumi generosi, e dall’altra alti livelli di performance grazie a un piano velico ben proporzionato, come si evince dai dati della barca.

Sottocoperta disponibili due versioni diverse per gli interni

Vi consigliamo poi un tour sottocoperta: per quanto riguarda il layout degli interni del Grand Soleil 42 (progettati in collaborazione con i “maestri” di Nauta), sono disponibili due versioni, una a due e una a tre cabine (entrambe le configurazioni prevedono due bagni con box doccia) per soddisfare il più possibile le esigenze degli armatori. Un vero e proprio gioielli pensato, progettato e costruito in Italia dal Cantiere del Pardo.

Per saperne di più sulla barca e sulla gamma Grand Soleil

Se volete saperne di più, gli esperti di Grand Soleil sono a vostra disposizione per consigliarvi, basta riempire il form mail che trovate qui. Date un’occhiata anche agli altri modelli in esposizione nello stand: l'”oceanico” Grand Soleil 34, il 46 e 52 LC e il Grand Soleil 44, oltre che il 48 e l’ammiraglia 58.

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!