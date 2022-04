Torna la grande vela in Costa Smeralda. Dai superyacht alle derive, ecco il calendario YCCS

Young Azzurra, la sfida continua

Come dimenticare, a quarant’anni dal varo, la storica impresa di Azzurra, prima sfida italiana alla Coppa America con il guidone proprio dello YCCS? Il nome Azzurra non è solo un ricordo, ma una costante nell’universo del club. Durante la conferenza stampa è stato presentato il proseguimento del progetto Young Azzurra, non più focalizzato al solo mondo del foiling. L’orizzonte è stato ampliato con il nuovo corso del progetto Young Azzurra, nel quale lo YCCS si impegna a supportare giovani talenti della vela, fino ad un massimo di quattro, per il quadriennio olimpico 2021/2024 con particolare attenzione e interesse agli atleti sardi che abbiano come obiettivo la partecipazione a Campionati Nazionali, Europei, Mondiali e ai Giochi Olimpici.

La selezione degli atleti Young Azzurra si sta svolgendo in collaborazione con la Federazione Italiana Vela (FIV), in particolare quella della III Zona (Sardegna), insieme a una commissione interna allo YCCS. Il primo atleta selezionato è Cesare Barabino, un velista di interesse nazionale, il più giovane a far parte della della squadra olimpica ILCA 7 (ex classe Laser) che lo YCCS ha deciso di supportare nel suo percorso verso le Olimpiadi in quanto atleta sardo emergente.

Michael Illbruck, Commodoro dello YCCS ha dichiarato: “Ci aspetta un’altra intensa stagione, con tante sfide e altrettanti propositi. La situazione internazionale è drammaticamente preoccupante ma, mi rifaccio alle parole di World Sailing, lo sport può e deve essere una forza positiva. Lo scorso anno l’emozione dei velisti nel ritrovarsi e tornare a regatare a Porto Cervo è stata palpabile e propulsiva, siamo lieti di poter offrire ai soci, partner, velisti, amici una casa in cui tornare ogni anno, in un luogo meraviglioso. Affronteremo anche questa stagione con uno spirito costruttivo, tenendo sempre alto il livello di attenzione sia verso la situazione internazionale che verso lo sviluppo della pandemia. Ringrazio i partner dello YCCS, in particolare Rolex, Allianz, Jaguar Land Rover, per il costante supporto alimentato dalla condivisione dei valori che guidano l’evoluzione dello YCCS sin dalla sua nascita. Progetti come quelli di Young Azzurra, che investono nelle giovani generazioni, ci permettono di guardare al futuro con speranza. Buon vento a tutti.”

La partnership con Garmin

La presentazione milanese del calendario sportivo dello YCCS è stata l’occasione per rinnovare una consolidata partnership tra il club e Garmin. Una collaborazione che dura ormai da sei anni. I due protagonisti hanno firmato un accordo che vede Garmin in qualità di Official Technical Partner dello Yacht Club Costa Smeralda.

Sono state aggiornate con prodotti Garmin le apparecchiature presenti all’osservatorio dello YCCS, a Porto Cervo, dove è stato posizionato un espositore, in Piazza Azzurra, con apposita strumentazione che permette ai soci di avere informazioni in tempo reale sulle condizioni vento e del meteo in mare.

Gli stessi dati sono stati replicati su un altro espositore riservato ai soci, con display posizionato al Centro Sportivo.

Anche i due gommoni dello YCCS, che vengono solitamente utilizzati a supporto della stagione agonistica del Club, hanno a bordo gli strumenti Garmin più efficienti e aggiornati: chartplotter, testa d’albero, display vento e trasduttore wireless, per avere il massimo del controllo e della sicurezza durante le regate. Garmin sarà anche Partner tecnico di Young Azzurra.

Infine, durante alcuni tra gli eventi di riferimento del fitto calendario del Club, sarà presente in loco lo staff Garmin per raccontare le ultime novità e tecnologie applicate alla nautica. Verranno messi a disposizione inoltre alcuni tra i prodotti più performanti del mondo vela come premi per i vincitori delle diverse competizioni.

Garmin sarà presente ai seguenti eventi:

Italia Yachts Sailing Week (15-18 giugno), ORC World Championship (22-30 giugno), Coppa Europa Smeralda 888 (8-10 luglio), YCCS Members Championship (6-7 agosto), Vela & Golf (23-25 settembre).

