BARCHE FOILING 12 derive volanti per velisti di ogni livello

E’ innegabile che il fenomeno del momento, quando si tratta di divertirsi, siano le barche foiling (ce lo ha anche raccontato di suo pugno Checco Bruni in questo articolo). Sulla scia delle ultime edizioni della Coppa America, le barche volanti, soprattutto nel segmento delle derive, sono spuntate come funghi. Su uno o due scafi, con uno o più foil, dal volo più o meno facile, in singolo o in equipaggio.

Abbiamo selezionato per voi 12 derive volanti con cui entrare nel mondo nei foil o con le quali provare a perfezionarsi. Vi sveliamo anche quanto costano e la “difficoltà di volo” (XXX: difficile; XX: media; X: facile). Unico denominatore comune: sono divertentissime!

Foiling, 12 derive volanti per velisti di ogni livello

Birdyfish – 4,7 m – Per imparare a stare sui foil

Difficoltà di volo: X

La barca ideale per imparare a navigare sui foil anche per chi è alla prima esperienza. Pochissime regolazioni di assetto per i foil permettono di godere di tutta l’emozione e la gioia del volo. L’equipaggio dovrà occuparsi principalmente solo della regolazione delle vele. Le appendici con una L ad angolo morbido garantiscono il decollo dai 10 nodi di vento. La forma della prua lavora bene anche con onda. Prezzo: 16.980 euro.

Flo1 – 4,25 m – Il singolo che vola

Difficoltà di volo: X

Singolo interessante per approcciare e perfezionarsi nel mondo dei piccoli foiler prima di passare a mezzi più sofisticati. Prodotta dagli olandesi di Aeronamics, ha foil dalla forma morbida quasi a C. Non c’è la regolazione del rake delle appendici ma solo della sua estensione in acqua, cosa che rende il “trim” di queste appendici facile ed intuitivo già dopo poche uscite. Le velocità di punta sono intorno ai 20 nodi. Prezzo: 15.495 euro.

NACRA F20 – 6,20 m – C ome i cat da coppa america

Difficoltà di volo: XXX

Il cantiere Nacra specializzato in catamarani aperti, produttore della classe olimpica Nacra 17, ha dotato il suo modello F 20 di “Flight Control System” per farlo volare. Il Nacra 20 FCS è disegnato da Pete Melvin e Gino Morelli, gli autori del regolamento della Coppa America 2013 e i suoi foil ricordano quelli apputo degli AC72 di San Francisco. Una barca molto fisica e non adatta a tutti. Prezzo: 34.000 euro.

Foiling Dinghy – 3,86 m – Piccolo e versatile

Difficoltà di volo: X

Pesa 30 chili, e va in foiling già dai sette nodi di vento. The Foiling Dinghy è dotato di un timone a T rovesciata e una coppia di foil curvi che hanno la funzione sia di sollevamento che di raddrizzamento, con un sistema di gestione automatico. I foil hanno poche e semplici regolazioni a seconda di cosa si vuole ottenere (più volo o più raddrizzamento). Prezzo: 15.500 euro tasse incluse.

Moth – 3,35 m – Le deriva foiling cult

Difficoltà di volo: XXX

Il capostipite delle derive volanti è ancora oggi uno dei singoli foiler più completi che ci siano sul mercato. Adatto soprattutto a velisti evoluti che hanno già esperienza sui foil, ha appendici che offrono molteplici opzioni di settaggio e la possibilità di essere cambiate in base all’intensità del vento. La classe internazionale è una delle più attive e organizza regate sempre molto affollate. Prodotto cult. Prezzo: a partire da 20.000 euro.

Peacoq 14 – 4,70 m – Come un Fireball volante

Difficoltà di volo: XX

Con uno scafo che ricorda vagamente i vecchi Fireball a prua “tagliata”, il Peacoq 14, evoluzione della versione Club, di presenta come una deriva che può essere un compromesso sia per i velisti alle prime armi sia con quelli con esperienza sui foil. Le derive infatti possono essere gestite in assetto automatico, o i velisti più esperti potranno regolarne l’inclinazione per ottenere il massimo delle performance. Prezzo: preventivo su richiesta

Persico 69F – 6,9 m – La barca di tendenza

Difficoltà di volo: XX

Una concept boat nata dall’idea del gotha dei regatanti italiani (Giorgio Benussi, Dede de Luca, “l’oriundo” Maciel Cicchetti) su progetto degli argentini Wilson e Marquinez. Volare sul 69F non è troppo difficile anche se richiede un buon fisico e forza nelle braccia soprattutto per il randista e per chi si occupa della regolazione dei foil. Il circuito di regate è ormai lanciato con un programma accattivante. Prezzo: si noleggia a stagione.

Skeeta – 3,35 m – Facile e per tutti

Difficoltà di volo: X

La facilità prima di tutto. Dietro lo Skeeta c’è l’idea comune a molti altri piccoli foiler, ovvero quella di rendere questo tipo di vela facile e aperta a tutti. Lo Skeeta è un singolo che vola su due appendici auto regolanti, non particolarmente tecnico da condurre ma comunque molto performante, con la particolare forma dello scafo che contraddistingue tutti i modelli della Quant. Prezzo: 15.345 euro.

Stunt S9 – 4,16 m – Il foiler cat all’italiana

Difficoltà di volo: XX

Si tratta di un catamarano One Design tutto italiano, che può essere condotto in singolo con sola randa o anche con il fiocco in base alle condizioni meteo. Anche questo come altri cat per migliorare la stabilità in volo si muove su quattro appendici immerse, fisicamente richiede un certo atletismo anche perché è previsto il trapezio ma con un po’ di allenamento può essere adatto a un pubblico ampio. Prezzo: 16.600 euro.

Ufo – 3,00 m – I l singolo su due scafi

Difficoltà di volo: X

Questo piccolo catamarano è dotato di un sensore che autoregola l’inclinazione dell’unico foil centrale, accoppiato alla T del timone. Riesce a decollare già nel poco vento grazie alla leggerezza della sua costruzione. Il cat risulta abbastanza semplice in navigazione, adatto anche a velisti che non hanno molta esperienza sui foil. Prezzo: 10.320 euro (14.999 dollari australiani).

Waszp – 3,35 m – Da far provare a voi e ai vostri figli!

Difficoltà di volo: XX

Molto simile al Moth, ma con una grande differenza: il Waszp è un monotipo, non è in carbonio e le appendici essendo sottoposte a monotipia non si possono cambiare. Per questo motivo è meno costoso del Moth, anche se in parte meno performante. Da molti è considerato una barca ideale da “passarsi in famiglia”, perché è divertente sia per grandi che piccini. Il sistema di regolazione di foil viene gestito da un sensore, ma è possibile impostare dei settaggi delle appendici e modificare alcune regolazioni. Prezzo: 12.200 euro.

Whisper – 5,40 m – A tutta performance

Difficoltà di volo: X

Leggero come i cat più performanti, si caratterizza per una piattaforma monoblocco non smontabile, che conferisce grande rigidità strutturale. Dotato delle quattro classiche appendigi auto regolanti capaci di innescare il volo già nelle brezze leggere con una certa facilità. Si tratta di un doppio, con trapezio, randa, fiocco e gennaker, veloce anche nel vento leggero. Fisicamente impegnativo. Prezzo: 26.900 euro.

