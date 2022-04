Tender a scafo rigido: 4 soluzioni perfette per la tua barca

Se cercate un barchino a chiglia rigida, che si presti a diversi utilizzi, vi mostriamo quattro modelli unici e originali. Sia che cerchiate una lancetta per pescare, sia che vogliate un affidabile tender rigido di piccole dimensioni, troverete l’occasione che fa per voi navigando nello stand di Verga-Plast alla Milano Yachting Week.

Gamma Coral di Verga-Plast: trasparente & green

All’interno della gamma Coral, i modelli più interessanti prodotti da Verga-Plast sono il Coral Life 250 e il Coral View 250. Sono entrambi scafi dalla carena tonda dislocante, che non superano i 2,5 metri di lunghezza e i 40 chilogrammi di peso. La larghezza della piccola barca, 1 metro e 27 centimetri, permette di ospitare due piccole panche-sedili, così da far sedere comodamente due persone a bordo. La propulsione è demandata alla coppia di remi (inclusi) oppure all’elettrico, un motore a gambo corto con potenza massima di 2,90 kW (3,9 Hp). Cosa differenzia questi due tender? Il Coral Life 250 è la prima barca termoformata in plastica riciclata (e 100% riciclabile) mentre il Coral View 250 è prodotto con un policarbonato trasparente!

Il tender perfetto per gli appassionati di pesca

Trasparente come la sorella maggiore Coral View 250, il Tender 220T è la soluzione ideale per chi cerca il minimo peso e un ingombro ridottissimo. Questo tender pesa appena 29 chilogrammi ed è lungo 2,20 metri, a bordo troviamo anche qui due panche che si sviluppano per il metro e 20 centimetri di larghezza. Lo scafo ha una carena a catamarano che permette di avere un’eccezionale stabilità anche quando si naviga con due persone a bordo. L’ultimo modello è il Tender 245, uno scafo monoguscio resistente agli urti, pensato soprattutto per chi vuole utilizzarlo per pescare. La carena è la stessa del Tender 220T, ma i centimetri in più permettono di ospitare a bordo, ad esempio, una piccola vasca del vivo.

Per acquistare i tender o richiedere informazioni clicca qui

Se siete interessati ad acquistare uno dei modelli che vi abbiamo mostrato, oppure volete chiedere informazioni a chi li produce, cliccate qui. Entrate nello stand di Verga-Plast alla Milano Yachting Week e riempite il form mail inserendo tutte le vostre richieste.