Catamarani da crociera: le novità in arrivo dall’International Multihull Boat Show

Per gli amanti dei catamarani e dei multiscafi in generale si avvicina uno degli appuntamenti clou riservati a questo mercato, ovvero l’International Multihull Boat Show di La Grande Motte in programma dal 20 al 24 aprile. Si tratta di una fiera interamente dedicata al mondo dei catamarani e trimarani, da crociera, charter o anche sportivi. Un appuntamento da non perdere anche per i big del settore, che si presentano al Boat Show con alcune delle loro novità di punta. Andiamo a vedere in questo primo approfondimento dedicato alle novità su due e tre scafi cosa hanno messo sul piatto alcuni dei cantieri internazionali per questo 2022, con alcune di queste barche che saranno visibili già a La Grande Motte.

Lagoon 51

Sul nuovo catamarano da crociera Lagoon (15,50 m x 8,50 m) ha aumentato l’attenzione agli spazi esterni, in particolare in due punti, il fly bridge e nella zona davanti alla tuga. Il 50 sul Fly aveva solo una zona prendisole, che sul 51 diventa una vera e propria zona living con tavolo e sedute. Stessa cosa davanti alla tuga, dove prima c’erano solo due sedute adesso troviamo quasi un mini pozzetto, pur mantenendo la rete anteriore al suo posto. Proprio sul fly bridge potrà essere posizionata anche una batteria di pannelli solari che contribuiranno all’energia per i servizi di bordo. SCOPRI L’ARTICOLO COMPLETO

Nautitech 44

Il nuovo Nautitech 44 (13,30 m x 7,36 m), invece, sposa una filosofia differente. Quella dell’equilibrio tra performance, comfort in navigazione, sicurezza. Non troverete lussuosi flybridge, ma una barca marina per girare il mondo e per la crociera “bluewater” che Marc Lombard ha ideato in collaborazione con il team di ricerca e sviluppo di Nautitech (che ha a sua volta coinvolto gli armatori degli altri modelli in gamma – il 40 e il 46 – per capirne meglio le esigenze). SCOPRI L’ARTICOLO COMPLETO

Bali 4.4

Il Bali 4.4 (13,77 m x 7,40 m) beneficia di tutte le ultime idee in fatto di organizzazione degli spazi del Gruppo Catana: il pozzetto rigido a prua con area lounge e prendisole, la piattaforma a poppa di collegamento tra gli scafi con ampia panca e gavoni, la porta basculante “BALI” tra interno ed esterno, le finestrature laterali scorrevoli, la porta che dà accesso al pozzetto di prua e infine il flybridge con zona relax panoramica accessibile da entrambi i lati. SCOPRI L’ARTICOLO COMPLETO

Excess 14

La barca (13,34 m x 7,87 m) promette buone prestazioni e sarò divertente da timonare: randa square top e un grande genoa ad alta sovrapposizione sono di serie (e con la versione Pulse, l’albero è ancora più alto, la superificie velica maggiore di 16 mq e il Code 0 è più grande), il rapporto superficie velica/dislocamento è ottimizzato e le pale dei timoni sono più lunghe (il pescaggio è infatti di 1,48 m: le pale del più grande Excess 15 arrivano solo a 1,40 m). Per le due timonerie (che garantiscono una buona visibilità e sono ispirate al mondo dei monoscafi), è stato scelto un sistema di governo diretto, con frenelli tessili, per avere una maggiore sensibilità in fase di conduzione. SCOPRI L’ARTICOLO COMPLETO

