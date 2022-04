NODI Le due soluzioni giuste per fare su una cima

Una cima a riposo abbandonata sulla coperta, non è solo antiestetica e pericolosa perché ci si potrebbe inciampare. E’ anche un grosso problema quando la dovrete riutilizzare, magari in tutta fretta come spesso accade in barca. La possibilità che la cima sia piena di annodamenti spontanei, che ne rendono impossibile l’uso, sino a quando non la si è sbrogliata perdendo parecchio tempo, è altissima.

Per questo i marinai predicano sempre di addugliare (riporre a matassa) qualsiasi cima, così da averla sempre pronta all’uso, fissandola con delle semplici e pratiche legature. Ecco due soluzioni per addugliare una cima tratte dal nostro manuale dei nodi!

DUE SOLUZIONI PER ADDUGLIARE UNA CIMA

Cliccate sull’immagine per ingrandirla

