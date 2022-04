L’importanza dell’allenatore

Se gli italiani hanno vinto dopo decenni una medaglia d’oro olimpica il merito è anche dell’allenatore. Per questo al Velista dell’Anno TAG Heuer il 12 maggio premieremo anche Ganga Bruni

Nel calcio l’allenatore è importante più dei giocatori. Così è anche in quasi tutti gli sport. Ultimo caso finito alla ribalta dei media il divorzio tra il nostro tennista Yannik Sinner e il suo mentore Riccardo Piatti, che ha riempito pagine di giornali e di siti per giorni e giorni.

Nella vela invece non si parla mai dell’allenatore. Eppure conta, eccome. Così abbiamo deciso di rompere questo tabù. L’occasione, ghiotta, è quella del Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più importante della vela italiana, che il nostro giornale organizza dal 1991. Mentre scorrevamo l’andamento delle votazioni on line, che sono terminate il 15 marzo, ci siamo detti: è arrivato il momento di portare alla luce la figura dell’allenatore anche nella vela.

Perché premieremo Ganga Bruni

Quale occasione migliore se non dare degno tributo a chi ha allenato i vincitori della storica medaglia d’oro, ottenuta alle ultime Olimpiadi dall’Italia da Tita-Banti nella classe mista Nacra 17, dopo decenni di digiuno? Così mentre rimangono segreti i vincitori del Velista dell’Anno TAG Heuer che verranno svelati il 12 maggio a Milano, vi annunciamo in anteprima che verrà premiato l’allenatore dei nostri Olimpionici, Ganga Bruni.

Palermitano, 47 anni, Ganga è il velista che ha fatto dell’insegnamento la sua missione. Per anni ogni giorno ha vissuto con Ruggero Tita e Caterina Banti, vivendo in simbiosi con questi atleti. Li ha supportati tecnicamente ma anche psicologicamente. Ogni giorno in mare ha corretto i loro difetti, li ha incitati, li ha cazziati.

Il merito dell’oro olimpico italiano è anche suo. E finalmente anche la vela porta alla ribalta la figura dell’allenatore, come in tutti gli altri sport.

Il tributo per i 40 anni di Azzurra

In tema di premiati al Velista dell’Anno TAG Heuer, senza violare il segreto sui vincitori, siamo altrettanto orgogliosi di annunciarvi a chi la giuria ha assegnato il premio Velista dell’Anno TAG Heuer “Epic”. Va ad Azzurra, la barca che per la prima volta a portato l’Italia in Coppa America. Era il 1982 quando a Pesaro, quarant’anni fa, toccò l’acqua la prima barca che poi avrebbe partecipato alle regate di Newport in USA, rendendo la vela uno sport popolare anche da noi.

Anche qui, dietro le figure degli atleti, primo fra tutti Mauro Pelaschier, c’era un “allenatore”. Riccardo Bonadeo fu l’uomo che mise d’accordo una ventina di sponsor e coordinò la spedizione italiana. Se la vela italiana è uscita dal ghetto ed è diventata famosa e ambita per gli italiani, il merito è anche suo, di Riccardo. E il 12 maggio, insieme agli eroi che erano a bordo di Azzurra, ci sarà anche lui. Soprattutto lui.

Luca Oriani

