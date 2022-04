Hallberg-Rassy 400: due timoni e anima svedese per le lunghe navigazioni

Disegnato dal maestro argentino German Frers, l’Hallberg-Rassy 400 ha mandato in pensione il 412 all’interno della gamma del cantiere svedese. A differenza della sorella maggiore, anche se di poco, in questa barca la ruota del timone si sdoppia, come è consuetudine nei modelli più recenti. Scopri questa bellissima barca visitandola alla Milano Yachting Week!

La doppia ruota dell’ Hallberg-Rassy 400

La grande novità che salta agli occhi della barca con pozzetto poppiero (la più grande con questa configurazione “aft cockpit”) è la doppia ruota del timone e la doppia pala: il 412 si affidava invece al singolo “ruotone” e a una sola pala. Questo consente di avere maggior spazio in pozzetto e una miglior visibilità. Come opzione è disponibile un tavolo da pozzetto in teak verniciato lucido. Le cime e le manovre, a bordo dell’Hallberg-Rassy 400 sono rinviate in pozzetto, consentendo l’uso di verricelli elettrici, senza occupare spazio interno. Ci sono “cestini” per le cime in eccesso in modo che sia tutto sempre pulito e ordinato. Il carrello di scotta randa è situato di fronte al tipico sprayhood Hallberg-Rassy.

Tre diverse configurazioni per gli interni

Per quanto riguarda il layout degli interni, sull’Hallberg-Rassy 400 sono state pensate tre configurazioni: la prima con cabina armatoriale servita dal bagno a prua e due doppie (e un bagno) a poppa, mentre nel quadrato trovano spazio a prua della cucina due divani, uno a L e uno lungo. Nella seconda la cabina poppiera di dritta bene sostituita da un vano tecnico (e bagno con doccia), il divano di dritta sostituito da due poltrone. Il terzo layout differisce dal secondo solo per la presenza del divano invece delle poltrone in dinette. Doppia opzione anche per i legni degli interni: in mogano classico o in quercia chiara europea.

