Installa questo piccolo gadget per eliminare le bottiglie di plastica a bordo!

Avere acqua potabile a bordo è imprescindibile quando si sta in barca, che si tratti di un’uscita di poche ore o di una crociera di qualche giorno. Spesso si sceglie di portare a bordo un carico di bottiglie d’acqua in plastica, che però oltre ad inquinare influiscono sul peso della barca. Grazie a questa piccola “scatoletta” non dovrete più preoccuparvi: avrete sempre acqua potabile a bordo!

Elimina le bottiglie d’acqua in plastica dalla barca

Sempre più persone negli ultimi anni hanno eliminato l’acquisto delle bottiglie di plastica dalle loro abitudini. Questo perché sono nate moltissime alternative, come depuratori, brocche con membrane depuranti, filtri attivi, e si è diffusa l’abitudine di utilizzare le borracce. Ridurre il consumo delle inquinanti bottiglie di plastica è spesso più difficile quando si sale in barca. Questo perché installare sistemi depuranti a bordo era fino a qualche tempo fa un’opzione solo per le barche molto grandi, quindi si è diffusa l’abitudine di avere tante bottiglie. Oltre ai danni ambientali che possono derivare dalla dispersione della plastica in mare, portarsi le bottiglie a bordo costringe ad occupare spazio in barca e ad aumentarne il peso complessivo, con tutti gli svantaggi che ne derivano. Con il purificatore Oji Nautic 01 questi problemi sono eliminati!

Come funziona il purificatore Oji Nautic 01

Installare Oji Nautic 01 è semplicissimo, si collega facilmente alla pompa del sistema idraulico di bordo, si connette alla rete elettrica di bordo e si installa il pulsante per il controllo remoto. E il gioco è fatto, con meno di un chilogrammo di peso hai acqua potabile a bordo! Il sistema di filtraggio a raggi UVC agisce sul flusso idrico disinfettando e filtrando l’acqua dei serbatoi della barca. Le radiazioni eliminano il 99,99% dei germi e batteri che possono essere presenti nell’acqua. Il sistema Oji Nautic 01 consuma pochissimo: quando è in funzione ha un consumo di 25 W, mentre in standby consuma meno di 1 W.

