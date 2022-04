Il futuro della vela italiana passa da questi due ragazzi (e Harken Italy lo sa)

Quando un’azienda italiana supporta la crescita sportiva dei nostri velisti, è sempre una buona notizia. Anche perché, in questo caso, si tratta di velisti dal talento puro che potranno darci tante soddisfazioni, in ottica olimpica e non solo.

Harken Italy ha deciso di sponsorizzare Marco Gradoni e Alessandra Dubbini. È una coppia agonistica che si è formata da poco, ma si è messa subito in mostra vincendo nel 2021 gli Europei e i Mondiali Juniores 470 Mixed. Sono freschi di un importante bronzo alle regate warm up del Trofeo Princesa Sofia a Palma di Maiorca. Nel mirino hanno la qualificazione per i Giochi Olimpici del 2024 di Parigi, Marsiglia per gli sport della vela. Giovani talenti da tenere d’occhio…

Chi sono Marco Gradoni e Alessandra Dubbini

Marco è romano, studente all’ultimo anno del Liceo Scientifico, ha appena compiuto 18 anni, ma ha già all’attivo, tra gli altri, tre ori consecutivi ai Mondiali Optimist (2017, 2018 e 2019) unico nella storia della vela a riuscirci. È anche il più giovane vincitore del Rolex World Sailor of the Year (il più prestigioso premio per un velista) secondo italiano a ricevere il riconoscimento dopo la campionessa olimpica Alessandra Sensini. Marco corre per i colori del Circolo Tognazzi Marine Village (di Ostia, Roma). Noi del Giornale della Vela lo abbiamo premiato al Velista dell’Anno con il premio Young.

Alessandra, 23 anni di Bergamo e laureanda in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano, è invece già una “veterana” dei 470. Insieme a Benedetta di Salle ha formato negli ultimi anni uno degli equipaggi più forti in questa classe (e conta anche una vittoria mondiale Juniores e un titolo italiano). Regata per il Circolo di Toscolano Maderno (sul lago di Garda, sponda bresciana) e fa parte dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle.

Il supporto di Harken Italy all’equipaggio non avverrà solo sotto forma di attrezzatura, ma anche di consulenza e assistenza tecnica in tutto il mondo. “È un vero piacere – ha dichiarato Emanuele Cecchini, Commercial Director di Harken Italy – dare una mano a due giovani atleti come Marco e Alessandra. Significa investire sul futuro, sul talento e sulla diffusione della vela. Da sempre tre pilastri della filosofia di Harken”. Prossimi impegni per Marco e Alessandra a bordo del loro 470: il Trofeo Princesa Sofia di Palma e la Semaine Olympique Française ad aprile e la Medemblik Allianz Regatta a maggio.

