BARCHE USATE Vendono cinque barche non immatricolate da 6,70 a 9,70 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate non immatricolate, da 6,70 a 9,70 metri, disponibili a meno di 25.000 euro! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 6,70 a 9,70 m

RS21 – 6,67 m – La “sportiva” di ultima generazione

La prima delle barche usate che vi proponiamo… non è una barca usata. Stiamo parlando di un RS21 One Design (6,67 x 2,20 m) del 2020 ancora imballato e nuovo di zecca, visibile a Rezzato (Brescia). Una barca divertente dotata di chiglia sollevabile, con tanto di motore elettrico a scomparsa, randa in Mylar North Sails, albero in carbonio. Oggi in Italia la classe RS 21 gode di grande vitalità con un ricco calendario di eventi e regate.

Elenchiamo alcune delle sue soluzioni furbe: la barra del timone è corta e bassa per permettere al timoniere di scavalcarla in strambata; Il portello del gavone di poppa crea una superficie d’appoggio per il timoniere nelle andature portanti. La sua altezza migliora il volume dello spazio interno; la sospendita singola è situata in posizione centrale in modo che l’intera barca armata possa essere sollevata velocemente ed in sicurezza. Il boccaporto di prua incassato consente al bompresso di rientrare completamente. E’ inserito nella coperta e consente il drenaggio dell’acqua su entrambi i lati.

E ancora: davvero lungo il bompresso, per aumentare l’esposizione al vento del gennaker e ottenere più spazio tra la bugna e lo strallo del fiocco per facilitare il passaggio del gennaker in strambata. I candelieri sono removibili. Una soluzione che consente di sovrapporre le barche per il trasporto se necessario: in un container ci possono stare ben sei scafi infilati uno dentro l’altro! Ottima idea per ridurre eventuali costi di trasporti in ottica regate.

Altra chicca: il circuito randa termina con una doppia torretta, per consentire la regolazione della randa sia al timoniere che all’equipaggio. Una vera comodità ad esempio con vento forte o quando c’è da cazzare velocemente la randa ai giri di boa.

Infine, la chiglia ha un profilo largo per migliorare la portanza alle basse velocità, ed è dotata di taglia alghe azionabile dal pozzetto.

La barca è venduta a un prezzo base d’asta interessante.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO, L’ANNUNCIO COMPLETO

H22 – 6,70 m – Divertente per regate e uscite ad alto contenuto di adrenalina

La seconda delle barche usate sul nostro mercatino, anch’essa un one design, è la barca “laghée” per eccellenza, che ha stregato tanti velisti top (come ad esempio Torben Grael). Si tratta di un H22 (6,70 x 2,50 m): la “sportiva” di 22 piedi disegnata da Rob Humphreys (impegnato nella campagna inglese di Coppa America 2002/2003) e ottimizzata, sia nella costruzione che nel lay-out del piano di coperta e del piano velico, dalla New Wind di Roberto Spata (altro grandissimo velista, vincitore di 18 campionati italiani, 6 campionati europei e 5 campionati del mondo).

La chiglia retrattile e il peso contenuto di 770 kg, consente all’H22 di essere trasportata quasi da qualsiasi tipologia di auto, su un carrello monoasse e a soli 1,50 m dal suolo.

Grazie alla generosa zavorra, che ne aumenta il raddrizzamento, e al piano di coperta studiato nei minimi particolari, con l’H22 si può navigare facilmente in 2 persone e regatare in 3 e non è imposto alcun vincolo di peso di equipaggio. L’ampio pozzetto fa sì che la barca sia omologata per cinque: non solo regate, quindi, ma anche uscite divertenti a planare con gli amici!

Altro particolare da non sottovalutare: due persone possono armare un H22 in soli 20 minuti. Grazie al piede d’albero abbattibile, potete armare l’albero anche senza gru, issarlo, fissare lo strallo di prua, il paterazzo e le sartie, montare il boma e il vang e siete pronti per issare le vele e prendere il largo.

Il modello in vendita, a un prezzo interessante, è del 2006 ed è sempre stato ai vertici delle classifiche nelle regate. Dispone di un set di vele da allenamento e uno da regata, è motorizzato con un fuoribordo Honda 2.3 cavalli e viene venduto con carrello con selle e telo di copertura come nuovi.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Este 24 – 7,50 m – Il One Design di Frers

Proseguiamo con un altro grande classico dal mondo One Design. La terza delle barche usate in rassegna è un Este 24 (7,5 x 2,5 m). Costruzione in composito, ricerca delle migliori linee d’acqua, al di fuori di ogni restrizione di stazza, la firma di German Frers, un cantiere italiano (Cantieri Navali d’Este).

Questo il profilo di una barca che ha conosciuto subito un notevole successo e della quale è nata una associazione di classe. Caratteristica principale la grande randa steccata e l’assenza delle volanti sull’albero armato a 7/8. Sul bompresso un gennaker di 58 mq. Sottocoperta, in due locali separati, quattro cuccette e una toilette. Per delle crociere a tutta birra.

L’estrema facilità di manovra in tutte le condizioni di vento e di mare consente all’Este 24 di navigare anche con pochissimo vento, rendendo praticamente superfluo il motore. Ad una facilità di conduzione e di manovra in mare corrisponde una altrettanto facile gestione della barca a terra. La deriva è a baionetta retrattile e la carrellabilità dell’Este 24 è garantita da un carrello trainabile da un’auto di media cilindrata.

La classe monotipo Este 24 è stata costituita ufficialmente nel 1996 e l’attività sociale offre agli armatori numerose possibilità, d’imparare, regatare e perfezionarsi.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Trieste, è del 2004. Il prezzo, interessante, non comprende solo la barca accessoriata, ma anche un carrello stradale AB trailer a 2 assi e la gruetta solleva deriva.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Alpa 8.25 – 8,25 m – Pioniera della vetroresina

Adesso, per la quarta delle barche usate in rassegna, ci lasciamo alle spalle il mondo dei One Design e facciamo un salto indietro nel tempo. Al 1967, per la precisione. Agli albori della vetroresina. Quando vide la luce l’Alpa 8.25 (8,25 x 2,60 m).

Questo sloop fu progettato e costruito secondo le più avanzate concezioni della nautica dell’epoca. Ne venne fuori uno scafo particolarmente indicato per le competizioni dove, nella VI Classe IOR in particolare, la barca trovava la sua classificazione. Ma divenne presto un “cult” della crociera famigliare, con i suoi quattro posti letto interni (a prua una cabina doppia, le altre due cuccette in quadrato, a sinistra).

Nulla da eccepire circa le linee della barca costruita dal mitico cantiere di Offanengo (Cremona): prua fine e slanciata, pozzetto in teak protetto da un particolare paramare ovale, tuga bassa, baglio stretto.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Fano, è del 1971. Pronto a navigare, è dotato di motorizzazione Nanni da 15 cavalli ed è venduto a un prezzo più che accessibile.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

Jeanneau Attalia – 9,70 m – Un vero bestseller (comodo ancora oggi)

Chiudiamo la nostra lista di barche usate con un Jeanneau Attalia (9,70 m x 3,20 m).

Circa 900 esemplari prodotti dal 1983 al 1988, Attalia è stato il successore di un’altra barca di grande successo di Jeanneau, il Rush. Aggraziata e con una carena performante (progetto Joubert Nivelt) si trova a suo agio in ogni condizione di mare e di vento. Tanto spazio sopracoperta, grazie anche alla tuga abbastanza corta.

Sottocoperta, grazie ai due oblò frontali, il quadrato è luminoso e con una bella vista sull’esterno. Tavolo da carteggio, cucina a forma di L, ampio salone con visibilità a tutto tondo, vano toilette. La versione più venduta aveva due belle cabine con cuccette doppie e una dinette trasformabile. Ben costruita, davvero.

Il modello in vendita sul nostro mercatino, visibile a Fiumicino, è del 1984. Motorizzato Nanni (2008), è andato incontro a vari interventi di refit nel corso degli anni. Sartie e albero sono stati rifatti nel 2015, l’impianto idraulico è stato rinnovato nel 2021 con prese a mare in bronzo.

SCOPRI LE FOTO, IL PREZZO E L’ANNUNCIO COMPLETO

A cura di Eugenio Ruocco

