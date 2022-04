Prepararsi all’estate in barca: così siete tranquilli anche con l’assicurazione

Assicurare la barca è un dovere per chiunque voglia navigare, ma la polizza obbligatoria, quella che bisogna stipulare per navigare, copre solo i danni procurati, e non quelli subiti dalla barca. Per questo se si vuole una copertura completa bisogna affidarsi a soluzioni come quelle di David Assicurazioni, che proteggono la barca anche quando è a terra!

Con la Polizza All Risks stai sempre sereno

La barca va protetta a 360°, perché è costantemente esposta a rischi di ogni tipo, dovuti spesso ad agenti esterni come gli eventi atmosferici, non solo quando si naviga, ma anche quando siamo in porto. L’RC Nautica obbligatoria per poter navigare non ci mette al sicuro, perché copre solamente la Responsabilità Civile e quindi i danni procurati a terzi. Per stare tranquilli al 100% occorre quindi stipulare un’altra polizza, come la Polizza Corpi di David Assicurazioni. Si tratta di una copertura assimilabile alla Kasko, che molti sottoscrivono per le automobili, e che copre i danni che potrebbero occorrere in qualsiasi frangente alla barca, non solo quelli procurati.

Copertura completa per la tua barca

Quando siete in navigazione, fermi in banchina in porto o in rada e persino a terra, la vostra barca è sempre protetta con le formule proposte da David Assicurazioni. Furto, incendio, atti vandalici o danni a eliche e timoni, la copertura “all-risks” di David Assicurazioni è davvero completissima. C’è di più, potrete infatti sottoscrivere l’opzione “Machinery” che rimborsa qualsiasi tipo di danno o guasto al motore, uno dei corpi più delicati quando si naviga.

Insieme al broker potrai costruire la polizza su misura per te, che ti consenta di azzerare la preoccupazione e risparmiare.