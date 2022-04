Cosa trovi sul numero di aprile del Giornale della Vela

Finalmente! Il numero del Giornale della Vela di aprile 2022 (il numero 518, dal lontano 1975!) è in edicola e in digitale, scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android)

Cosa trovi sul nuovo numero del Giornale della Vela

Un numero denso di contenuti nelle sue 132 pagine tutte da scoprire.

SOTTO AI 10 METRI: NATANTONE O DAYSAILER?

Facili da gestire e da condurre, senza burocrazia, comodi, spaziosi come una barca di 12 metri di vecchia generazione. Sono i natanti che – solo da noi – non vanno immatricolati. Vi conviene approfittare di questa “anomalia” tutta italiana e scoprire i 20 modelli giusti sotto ai 10 metri per andare in vacanza, fare regate o divertirvi in un weekend di pura vela.

RONDETTO, STORIA DELLA BARCA CHE NON VOLEVA MORIRE

In questo servizio vi raccontiamo l’incredibile storia della barchina che non vuole morire. Nessuno avrebbe scommesso su questo sette metri, varato nel 1965 su un disegno del 1942. Eppure è diventato un mito della vela. Il Rondetto è stata la prima barca con cui un navigatore italiano ha attraversato l’Atlantico nel ’69. Nella sua storia ha compiuto cinque traversate (tra cui una Ostar), si è spiaggiato in Brasile nell’86, è affondato nella mareggiata di Rapallo nel 2018 ed è ritornato a nuova vita grazie alla passione del suo ultimo armatore…

IL VALORE DELLA FIRMA

Come si progetta oggi una barca a vela di culto? In questo servizio Umberto Felci ci svela i segreti del suo studio che, in controtendenza, pensa e fa nascere ogni barca dall’inizio alla fine al suo interno. Proprio come le grandi archistar.

PANTALONI DA BARCA, LUNGHI O CORTI?

In questo “rassegnone” abbiamo scovato per voi i modelli di pantaloni da barca più versatili che indossi a bordo e in banchina. Ecco quali sono i “must have” in vista dell’estate…

FUORI DAL CORO!

Lo skipper Alex Mazzetti, stanco delle crociere convenzionali, ha visitato in barca mete insolite con le sue “Esplorazioni a Vela”. Ovvero avventure di una settimana in “spot” non convenzionali ma raggiungibili con voli low cost, lontani dal turismo di massa, usando la barca come camper. Ha scelto per voi otto luoghi fuori dal coro.

CHECKLIST: 30 CONTROLLI ESSENZIALI PRIMA DI SALPARE

Dall’olio motore al certificato di sicurezza, abbiamo chiesto al liveaboard Fabio Portesan di svelarci quali sono i controlli imprescindibili da fare sulla vostra barca prima di scendere in acqua per la stagione estiva… E vi sveliamo anche quanto costano!

IL FAVOLOSO MONDO DEI 50 PIEDI

Vi raccontiamo nel dettaglio il mondo dei 50 piedi attraverso le ultime novità di mercato. A cominciare dall’Hallberg-Rassy 50, passando per il nuovo Arcona 50. Infine, abbiamo scelto per voi otto bluewater. Barche comode come una casa ma sicure e marine per affrontare lunghi periodi di vita in mare: vi raccontiamo cosa trovate sul mercato se state cercando un bluewater dai 48 ai 56 piedi.

MICA E’ FINITA QUI…

Miça è finita qui, sono tantissimi i motivi per salire a bordo del numero di aprile del Giornale della Vela. Vi raccontiamo il nuovo Grand Soleil 40 e l’RS Toura, la deriva per tutti. Scoprirete chi sono stati i grandi protagonisti dei Campionati Invernali di vela intorno alla penisola e le loro barche.

Vi porteremo dietro le quinte di un “circolo virtuoso”, dove si impara bene ad andare a vela e vi racconteremo le storie dei finalisti del Velista dell’Anno TAG Heuer, il premio più prestigioso della vela italiana. E ancora barche, storie di mare, accessori, consigli per le vostre navigazioni e su come migliorare la vostra barca. Cosa state aspettando? Correte in edicola!

Toc toc… c’è un regalo per voi!

Vi ricordiamo che se vi abbonate, vi regaliamo anche un tuffo nella storia della vela. Chi si abbona alla rivista cartacea infatti riceve via mail, due volte alla settimana, in formato PDF, i migliori articoli apparsi sul GdV dal 1975 ad oggi. Abbonatevi (o regalate un abbonamento) qui!