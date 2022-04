Dal plotter controlli completamente il dissalatore grazie a questa interfaccia

Controllare il dissalatore senza dover scendere in sala macchine è una gran bella comodità. Un’interfaccia semplice e user friendly consente di controllare, manutenere e verificare lo stato di funzionamento dei dissalatori HP Watermakers. La cosa più comoda è che si integra perfettamente con il plotter che hai già installato a bordo!

Da qualsiasi plotter controlli il dissalatore

Gli impianti di dissalazione prodotti da HP Watermakers sono equipaggiati con l’esclusivo sistema proprietario HP Part-NET, una vera chicca tecnologica. Questo sistema di interfaccia è compatibile con praticamente tutti i plotter presenti sul mercato (Furuno, Garmin, brand Navico, Raymarine). Tutte le informazioni relative ai dissalatori della serie RP Tronic installati a bordo vengono inviate direttamente al plotter di bordo, da dove è possibile comandare le unità di dissalazione e sapere tutto ciò che vi serve. Avviamento e spegnimento, controllo e regolazione delle impostazioni sono tutte funzioni disponibili sul plotter.

Se c’è un guasto parte il video tutorial

Quantità di acqua prodotta, pressione di esercizio, start&stop e in più una caratteristica unica e davvero interessante. Se dovesse verificarsi un’anomalia al sistema di dissalazione, si accenderà un allarme sul plotter, che rimanda l’utente direttamente al video manuale interattivo che spiega come comportarsi per risolvere il guasto. Part-NET permette di conoscere in tempo reale lo stato di salute del dissalatore, e di verificare se ci sono guasti riparabili semplicemente seguendo i tutorial messi a disposizione da HP. Attualmente questa pratica funzione è disponibile in 5 lingue, inglese, francese, tedesco e spagnolo, oltre all’italiano. L’interfaccia Part-NET si può collegare direttamente agli hub del plotter tramite porta RJ45, e si può controllare anche dal display touch screen da 7 pollici compreso nel sistema.

Contatta HP Watermakers con un click

Se sei interessato ad installare un sistema di dissalazione smart sulla tua barca clicca qui. Entra nello stand di HP Watermakers alla Milano Yachting Week e riempi il form mail per contattarli subito!