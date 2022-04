Tre Golfi Sailing Week, un evento all’insegna della sostenibilità

Navigare in un mare più pulito è un obiettivo di tutti, anche quando si fanno regate. Per questo la Tre Golfi Sailing Week che va in scena dal 14 al 21 maggio tra Sorrento, le isole campane e i Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno, è un evento all’insegna della sostenibilità ambientale.

La festa della vela della Tre Golfi Sailing Week 2022 è sempre più vicina. La storica kermesse di regate più apprezzate e affollate del calendario agonistico italiano torna infatti dal 14 al 21 maggio e porterà una nutrita flotta di barche di tutti i tipi, Maxi, vele bianche e vele d’epoca a navigare tra la costiera amalfitana, le isole campane e i Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno. Ben quattro le prove in programma, a partire dalla 67a Regata dei Tre Golfi, e poi il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno, tutti con base nautica la splendida Sorrento.

Il 30 marzo chiudono le iscrizioni dell’evento e sono già 136 le imbarcazioni iscritte all’edizione di quest’anno: ci sono 30 Maxi Yachts, 52 cabinati stazzati ORC e 56 tra altri cabinati da regata, vele bianche e vele d’epoca. Ma al di là della sana competizione, del divertimento e della possibilità di condividere le gioie di un’attività bellissima ed entusiasmante come la vela portando gli equipaggi ad esplorare uno dei tratti di costa più suggestivi del Mediterraneo, la Tre Golfi Sailing Week è sempre di più una regata all’insegna della sostenibilità ambientale. Un tema caro a tutti, ma ancora di più ai velisti e a tutti quelli che vanno per mare. Come sottolinea bene in chiave ironica la vignetta dell’illustratore Davide Besana qui sotto.

Il FAI schierato al via della Tre Golfi per l’ambiente

Per questo schierato in prima linea a patrocinare la Tre Golfi Sailing Week c’è il FAI, il Fondo Ambiente Italiano della sezione campana che tra le altre cose gestisce proprio in questo territorio l’area naturale di Punta Campanella, meta privilegiata di chi ama la natura selvaggia e protetta.

Un altro partner della Tre Golfi Sailing Week, Jaked, noto marchio di costumi da bagno che ha come testimonial la campionessa olimpica Federica Pellegrini e che fornisce tutto l’abbigliamento personalizzato per la regata, ha realizzato anche una T-shirt all’insegna della sostenibilità con un disegno del fumettista Davide Besana (disegno sopra).

Acqua Ferrarelle per tutti gli equipaggi, ma occhio alle bottiglie!

Infine un’altra azienda che sponsorizza la Tre Golfi Sailing Week, sottolineandone la chiave sostenibile, è Acqua Ferrarelle che sarà presente a Sorrento con un punto di ristoro per tutti i partecipanti e premierà la barca più sostenibile di tutta la flotta. Perché bisogna dare l’esempio e regatare e stare insieme in un mare più pulito deve essere un obiettivo per tutti.

Tre Golfi Sailing Week: iscrizioni facili, regate e scenari da favola

La Tre Golfi Sailing Week è una delle competizioni più apprezzate e affollate del calendario agonistico italiano e attira da sempre il meglio della vela internazionale. È organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV. La Tre Golfi Sailing Week racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67a Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno. I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale dell’incantevole Marina Piccola di Sorrento, mentre gli ORC saranno al porticciolo del pittoresco borgo di Piano di Sorrento: due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

Iscriviti subito!

Al fine di agevolare i partecipanti alla Tre Golfi Sailing Week le iscrizioni e la documentazione sono reperibili esclusivamente online sul sito www.tregolfisailingweek.com, mentre la segreteria organizzativa dell’evento è a disposizione degli equipaggi anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica. Basta mandare un’email all’indirizzo info@tregolfisailingweek.com.