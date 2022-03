Monta in sella e… cazza la randa. Arriva la prima competizione ciclo-velistica!

Cari velisti, mettetevi in forma. Dal 27 giugno al 1° luglio 2022 Puglia e Grecia saranno la cornice d’eccezione della prima edizione de Il Giro dei Venti, la prima competizione amatoriale ciclo-velistica internazionale che si svolgerà tra il Salento e Korfu.

Bici e vela a Il Giro dei Venti

Ciclo-velistica, avete capito bene. Una competizione di 5 giorni divisa per tappe, che vedrà confrontarsi squadre composte da quattro persone, due ciclisti e due velisti, pronte a sfidarsi in percorsi Terra/Mare pieni di fascino. Le squadre, estratte a sorteggio, affronteranno tre tappe ciclistiche tra le terre del Salento e della Grecia e una regata, tra le acque del Mar Adriatico e del Mar Ionio (Salento – Corfù e Corfù – Salento).

Con circa duecento partecipanti suddivisi tra ciclisti e velisti, l’obiettivo della manifestazione sarà quello di promuovere cinque giorni di sport e benessere. Partendo da Santa Maria di Leuca si farà tappa a Corfù per poi tornare in Salento per il rush finale, sospinti dal vento e ispirati dai magici scenari naturali della Magna Grecia.

Anche le scuole locali avranno un ruolo rilevante e diventeranno parte attiva durante Il Giro dei Venti. Formazione allo sport, educazione e rispetto dell’ambiente: sono questi i temi su cui il Comitato Organizzativo è attualmente al lavoro e sui quali i giovani verranno coinvolti.

Che premi e che location!

L’attenzione alla sostenibilità è un tema chiave, che si riscontra anche tra i premi a disposizione dei vincitori: in palio per le squadre che raggiungeranno il podio quattro auto, quattro scooter Vespa e quattro biciclette rigorosamente elettriche.

A Santa Maria di Leuca (LE), cuore dell’iniziativa, verrà allestito per tutta la durata della competizione un villaggio dedicato agli sponsor e ai comuni coinvolti, con spazi riservati dove verranno proposte al pubblico eccellenze e particolarità di ogni luogo. I comuni aderenti avranno inoltre un’imbarcazione per partecipare alla competizione con un proprio equipaggio.

Spongano (LE) sarà invece la suggestiva cornice della chiusura della prima edizione de Il Giro dei Venti, con una serata che animerà l’intero paese, aprendo i cortili di alcuni palazzi, iconici dove sarà possibile degustare i migliori prodotti tipici locali immersi in un’atmosfera magica. Gli ospiti verranno intrattenuti da uno spettacolo organizzato da Muse Milano sotto la direzione artistica di Samanta Demontis.

Il Giro dei Venti è stato ideato e portato avanti nel suo sviluppo dal Cavaliere Sergio Filograna, già fondatore di Workness. Insieme a lui lavora un Comitato Organizzatore presieduto da Antonio Marano, affiancato da Marco Saligari, Responsabile Sezione Ciclismo, Roberto Ferrarese, Responsabile Sezione Vela, e Samanta Demontis, in qualità di Direttore Artistico. Tra i partner tecnici del progetto ci saranno ACSI e Lega Navale, che offriranno supporto nell’organizzazione delle tappe ciclistiche e delle veleggiate previste dalla competizione.

Appuntamento in Puglia il 27 giugno!

Tutto quello che devi sapere sul Giro dei Venti

