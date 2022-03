Aura 51, Fountaine Pajot lancia il suo besteller per il 2022

Quando un colosso come Fountaine Pajot, uno dei leader mondiali nella produzione dei catamarani da crociera, lancia un nuovo modello, c’è sempre una certa curiosità. Il progetto del nuovo Aura 51 è stato affidato al duo Berret/Racoupeau, che aveva già disegnato il Samana 59 che ha dettato un po la linea estetica dei nuovi Fountaine. Prue inverse e volumi affusolati a prua, poi una cellula abitativa dall’altezza importante a tutta vetrata, cono questi alcuni degli elementi che caratterizzano l’aura 51.

Il 51 si richiama a quei canoni, con l’obiettivo di essere un catamarano da crociera, anche per uso charter, ma con un lokk curato e capacità veliche degne di nota. Una barca sulla quale fra l’altro non mancheranno alcune innovazioni, come spazi esterni pensati anche per installare un’ampia batteria di pannelli solari, una cosa che al cantiere sta particolarmente a cuore, e l’apertura totale della dinette interna che diventa comunicante col pozzetto esterno con la cucina a fare da tramite tra i due ambienti.

Immancabile poi il fly bridge, diventato praticamente un must sui catamarani di queste dimensioni, che aggiunge una zona living rialzata e in più sgombra il pozzetto sottostante da timoneria e manovre.

Design Berret-Racoupeau

Lunghezza: 15,54 m

Larghezza: 8,08 m

Spostamento leggero: 18,10 t

Pescaggio : 1,30 m

Randa : 95,00 m² (95,00 m²)

Genova: 59.00 m² (59.00 sq ft)

Motore: 2 x 60 o 75 HP

Carburante : 2 x 450 l

Acqua: 900 l

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo due regali!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar e tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!