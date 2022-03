Vuoi comprare un Sun Odyssey? Questa è un’occasione unica per provarli!

La gamma Sun Odyssey è una delle più apprezzate tra le linee del cantiere Jeanneau. Questo perché sono barche dalle linee accattivanti, che soddisfano dal punto di vista estetico ma anche da quello prestazionale. Volete fare una prova a bordo? Non perdete tempo, fino al 24 aprile i modelli della gamma Sun Odyssey sono a vostra disposizione nel Marina di Scarlino. Prenotate subito una prova cliccando qui e contattando 43° Parallelo!

Sun Odyssey 410 in consegna in Primavera 2022!

Il Sun Odyssey 410 è una barca di 13 metri che coniuga alla perfezione eleganza e prestazioni senza dover rinunciare al comfort. Questa barca infatti ha un ampio salone con la cucina a L disposta centralmente, che permette di ricavare molto spazio per dinette e tavolo. Da 43° Parallelo hanno praticamente in pronta consegna un modello con 3 cabine, una armatoriale a prua e due a poppa, e 2 bagni. L’allestimento di questo Sun Odyssey 410 è il “Preference“, che comprende tra le altre cose bompresso in vetroresina, verricello elettrico, e cucina in Corian con fornello a 2 fuochi + forno Luxe con grill. Dal punto di vista della strumentazione elettronica, a bordo troviamo una dotazione estremamente completa. Display multifunzione Raymarine i70, pala a vento, anemometro, VHF Ray 63, sistema di navigazione Axiom 7 con Wi-Fi, pilota automatico p70s e GPS multifunzione con cartografia Navionics Silver. Se volete vedere da vicino la barca e salire a bordo, vi basta prenotare un appuntamento fino al 24 aprile alla Marina di Scarlino!

Tutta la gamma è visibile in un unico posto

Per farvi un’idea dei Sun Odyssey fate un salto nello stand di 43° Parallelo alla Milano Yachting Week. Scegliete il modello che vi piace di più, trovate anche il Sun Odyssey 440 e il 490. C’è anche il nuovissimo 380! Una volta selezionato, dopo aver letto e confrontato le schede tecniche, riempite il form mail per prenotare un appuntamento alla Marina di Scarlino. Fino al 24 aprile trovate tutti e 5 i modelli della gamma, compreso il più piccolo 349 a vostra disposizione!