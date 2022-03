Alla TAG Heuer VELA Cup fantastici premi per tutti. Conviene esserci!

Si va in barca per passione certo, ma quando in una regata ci sono in palio tanti bellissimi premi per tutti, la soddisfazione è ancora maggiore. Scoprite tutti quelli che potete vincere nelle tappe del circuito 2022 della TAG Heuer VELA CUP.

Non c’è una manifestazione velica con così tanti premi in palio tra i partecipanti. E il bello, nelle cinque tappe del circuito 2022 della TAG Heuer VELA CUP, è che vengono premiati non solo le performance veliche, ma anche il solo fatto di aver partecipato, grazie ai preziosi premi a sorteggio. In più la Gift Bag che viene offerta a ogni barca è sorta di una borsa delle meraviglie con gadget utili e davvero unici.

E vi ricordiamo che alla VELA Cup può partecipare ogni tipo di barca, senza bisogno di avere un certificato di stazza, senza burocrazia, né limitazioni per gli equipaggi.

LE CINQUE TAPPE TAG HEUER VELA CUP 2022

Dovunque sia il vostro porto di appartenenza c’è una tappa che fa per voi. Ecco tutte le date e luoghi delle cinque tappe in programma:

7-8 maggio – Liguria di Levante, Chiavari-Golfo del Tigullio, Marina Calata Ovest.

4-5 giugno – Puglia, Brindisi, Marina di Brindisi.

18-19 giugno – Sicilia, Capo D’Orlando, Capo D’Orlando Marina.

3-24 luglio Venezia, Compagnia della Vela.

27-28 agosto Sardegna (Costa Smeralda), Cala dei Sardi.

Se volete saperne di più sulle tappe e iscrivervi, cliccate qui: www.velacup.it

I PREMI DI MERITO A CHI ARRIVA PRIMO AL TRAGUARDO

Partiamo dai premi di merito. Vengono premiati i primi di ogni classe nelle categorie Crociera (vele bianche ovvero senza gennaker/spi) e Regata (con spi/gennaker) con preziosi piatti serigrafati. Le barche vengono divise per categorie omogenee di lunghezza, le classifiche vengono stilate in base a chi primo arriva, tagliando il traguardo, di ogni classe e categoria.

IL PREMIO AL VINCITORE ASSOLUTO IN TEMPO COMPENSATO

Grazie a una formula segreta la Giuria della TAG Heuer VELA Cup elabora anche una classifica in tempo compensato tra tutte le barche partecipanti, in tempo compensato. Cosa vuol dire? Che qualsiasi barca può vincere la tappa in assoluto, indipendentemente dalla classifica di arrivo in tempo reale.

Viene premiata insomma la barca che ha ottenuto la migliore performance, indipendentemente dalle dimensioni.

Il vincitore assoluto della tappa si aggiudica il superpremio: il nuovo segnatempo TAG Heuer Aquaracer Professional.

Il nuovo Aquaracer Professional 300 è un orologio di lusso che potete usare sempre. Il nuovo modello ha una lunetta girevole più robusta e facile da usare, è dotato di una lente d’ingrandimento sopra la data. Inoltre ha un’eccezionale visibilità notturna e il vetro è inscalfibile.

I PREMI A SORTEGGIO CHE TUTTI POSSONO VINCERE

Ma non è finita qui, ecco perché partecipare alla TAG Heuer VELA Cup è qualcosa di unico. Basta essere presenti alla premiazione (una vera festa in banchina con rinfresco), che si tiene a poche ore dalla regata/veleggiata, e avete l’opportunità di vincere i preziosi premi a sorteggio tra tutte le barche partecipanti.

In un’urna vengono inseriti i nomi di tutte le barche e poi…vinca il più fortunato!

Ecco cosa potete vincere, tutto offerto dai nostri partner:

Garmin InReach Mini 2

Basta partecipare alla premiazione per partecipare al sorteggio di un Garmin InReach Mini 2, Un comunicatore satellitare dalle funzioni incredibili. È un GPS cartografico con cui potete inviare e ricevere messaggi, seguire un percorso, salvare una traccia, condividere il vostro viaggio, lanciare un SOS, ricevere previsioni meteo.

Sup gonfiabile VETUS/Yellow

Tutte le barche partecipanti possono vincere il Sup gonfiabile del partner Vetus. Anche questo a sorteggio!

La Heartbeat 11 (335x80x15cm) è abbastanza veloce da coprire grandi aree ma molto stabile, in modo da poter portare in sicurezza uno zaino (o il vostro animale domestico). Questa stabilità lo rende adatto sia per i principianti che per gli Stand Up Paddler di livello intermedio. Ha maniglie multiple per trasportarla facilmente quando è gonfiata e anelli a D per fissarla alla vostra barca. Con un peso di 11,5 kg, funziona come una tavola rigida e può anche essere usata per il surf da onda! La stabilità delle tre pinne rimovibili non ha rivali.

Coltello multiuso Leatherman_Skeletool

Il re dei coltelli da barca, Letherman, mette in palio tra tutte le barche con estrazione a sorteggio il mitico coltello da barca multifunzione. È dotato delle funzioni seguenti: pinze con becchi ad ago; pinze standard; tagliafili; pinze per fili rigidi; lama dritta in acciaio inox HC420; gancio; apribottiglie; fermaglio da tasca rimovibile; adattatore per punte universale; 1 punta reversibile ubicata nel manico; punte con testa a croce n. 1 e n. 2; punte da 1/4 poll. e 3/16 poll.

Guanti speciali da barca Plastimo

In ogni tappa viene sorteggiato tra tutti i partecipanti un paio di speciali guanti impermeabili di Plastimo che permette l’uso anche con touch screen.

Sono guanti impermeabili con la punta del dito indice ricoperta in gomma per poter usare qualsiasi tipo di touch-screen. Il palmo della mano è antiscivolo, il resto del materiale esterno è in nylon ed elastene, mentre l’interno è in calda lana Merino.

Altri prestigiosi premi in palio

Ma non è finita, anche i nostri partner Seably e Veneziani offriranno ad ogni tappa dei prestigiosi premi a sorpresa. Conviene esserci!

LA GIFT BAG LA VINCONO TUTTI

E se non avete vinto nulla? Non preoccupatevi, tutte le barche partecipanti ricevono in banchina presso l’info point presente in ogni tappa una preziosa Gift Bag con utili e preziosi gadget, oltre alle istruzioni di regata, ai numeri adesivi da mettere a prua e la bandiera di strallo della TAG Heuer VELA Cup. Ecco alcune degli oggetti che troverete nella Gift Bag:

La mitica T Shirt

A partire dalla mitica T Shirt loggata TAG Heuer VELA CUP che è diventata un vero oggetto di culto.

Una dry bag da 2 litri di Plastimo

Un kit cappellino/portachiavi/post it di Vetus

Occhiali da sole di Seably

Il cappellino iconico di TAG Heuer

Il Buff copricollo e una bag di Garmin

Troverete anche altri gustosi gadget offerti da Veneziani e da altri partner di tappa. Insomma premi così per qualità e quantità in una regata sola non si sono mai visti. Non vi resta che iscrivervi ad una delle 5 tappe della TAG Heuer VELA Cup, da maggio a fine agosto, www.velacup.it. E buon divertimento!