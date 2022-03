Dove lascio la barca? Con il network Marinedi hai l’imbarazzo della scelta!

Pensate di poter avere una rete di Marina che vi permetta di contare su un livello di servizio standard in tutta Italia, come fosse una sorta di catena alberghiera. È quello che fa Marinedi, entrando nella gestione di marina già operativi o costruendo nuovi siti da zero, gestendo direttamente o in partecipazioni con enti locali e privati i diversi porti turistici della rete.

Il primo network di Marina del Mediterraneo

Il Gruppo Marinedi è un network che copre tutto il Mediterraneo italiano, e non solo. Scegliete di lasciare la vostra barca in un marina del gruppo significa assicurarsi un livello di servizio standard, che per esempio troverete in un altro marina della rete. Questo significa che se prendete un posto barca nel Marina di Chiavari quest’anno, ma l’anno prossimo preferite spostarvi per esempio a Brindisi, troverete lo stesso livello di pulizia, servizi e comfort. In più anche tutta la parte relativa alla contrattualistica diventa più agile e veloce da sbrigare.

I porti Marinedi: dalla Sardegna all’Adriatico

Per farvi capire come sia diffusa la rete di marina del Gruppo Marinedi, possiamo dirvi che hanno porti lungo la costa adriatica, tirrenica e ionica. Sullo Ionio si trova il Marina di Porto San Giorgio, perfetto per navigare verso la Croazia e comodissimo da raggiungere in treno, aereo o auto. In meno di un’ora infatti si arriva ad Ancona e Pescara, mentre in appena due ore si raggiunge Roma. In Sardegna, dove il network è presente con tre diversi porti nel sud dell’isola, trovate il bellissimo Marina di Teulada. Si affaccia sull’insenatura di Porto Budello, a circa 7o chilometri da Cagliari, un’area portuale che sorge in un tratto di costa ricco di oasi naturali e baie costellate di vegetazione.

