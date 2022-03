BARCHE USATE Vendono 5 barche da crociera da 11,66 a 12,53 m

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate perfette per la vostra crociera “mid size”, da 11,66 a 12,53 metri! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da crociera da 11,66 a 12,53 m

Windo 39 – 10,60 m – Un pezzo unico

La prima delle barche usate che vi proponiamo è particolare. Stiamo parlando di un Windo 39 (10,60 x 3,25 metri), un rarissimo modello custom del 1978 che è visibile al Marina di Rimini ed è in buone condizioni.

Nel 2006 sono stati rifatti il ponte in teak (spessore 12 mm), la verniciatura tuga con biconmponente, è stato sostituito il salpa ancora e sono stati eseguiti vari lavori di verniciatura. Negli anni successivi vari aggiornamenti (come la sostituzione dell’autopilota). Una barca perfetta per chi sta cercando un cabinato dal look “d’antan”, con cui divertirsi in crociera.

Swan 38 – 11,66 m – La youngtimer per eccellenza

Proseguiamo con un altro grande classico, direttamente dall’epoca d’oro One Tonner. La seconda delle barche usate che vi proponiamo è uno Swan 38 (11,66 x 3,52 m).

Grande slancio di prua, poppa stretta, una tuga con una linea blu. È lo Swan 38, uno degli ultimi grandi progetti di Sparkman & Stephens. Venne prodotto dal 1974 al 1980 in 116 esemplari. La barca è bellissima per chi ama le linee classiche, le poppe strette e non si fa un problema se gli interni sono un po’ sacrificati. A vela passa sull’onda dolcemente, anche se il mare è formato.

Il modello che vi proponiamo, del 1974, è visibile a Rimini ed è in perfette condizioni. Si tratta di una vera e propria youngtimer che mantiene il suo prezzo nel tempo. Negli anni sono stati realizzati tanti lavori per rendere la barca al passo coi tempi.

Oceanis 40 – 12,15 m – Crociera perfetta

La terza delle barche usate di questa lista è un Oceanis 40 (12,15 x 3,91 m). Funzionale, spaziosa e confortevole, il Beneteau Oceanis 40 progettato da Berret / Racoupeau e rimasto in produzione dal 2007 al 2011 è la barca ideale per una bella crociera con la famiglia. La timoneria è ergonomica, completa di tutta la strumentazione necessaria.

Dall’ampio pozzetto, arredato con due panche laterali per gli ospiti, si scende facilmente in mare, grazie alla comoda scaletta fornita di serie. Sottocoperta, è possibile scegliere fra due layout: il primo con due cabine matrimoniali e un bagno, il secondo con tre cabine, sempre doppie, e due vani toilette.

Il modello in vendita, del 2008 e visibile nelle Marche, è in ottime condizioni anche perché ha avuto un unico proprietario.

Grand Soleil 39 – 12,50 m – Il fattore Jezequel

Proseguiamo la nostra rassegna di barche usate con un intramontabile classico: un Grand Soleil 39 (12,50 x 3,72 m), una barca davvero riuscita. Prodotto dal 1983 al 1991 in oltre 200 esemplari, è frutto della collaborazione (già collaudata con il 35 piedi, e che proseguirà con il 34.3) tra il Cantiere del Pardo con il grande progettista Alain Jezequel, ed è stato disegnato per chi ama navigare davvero.

Questo dodici metri e mezzo dalle forme classiche (notevole lo slancio positivo di prua mentre meno accentuato è quello dello specchio di poppa inverso e ristretto, mentre il baglio massimo di 3,76 m è concentrato verso centro barca, per sfruttare al meglio i regolamenti IOR dell’epoca) anche a barca carica mantiene un ottimo equilibrio.

Se queste sono le caratteristiche “sotto vela”, non è da meno la linea della barca che è filante e pulita, tanto da essere diventata un classico senza tempo. Per completare le lodi: la costruzione della vetroresina è solida, senza fronzoli tecnologici e la qualità della falegnameria è alta. Da sottolineare la disposizione degli interni, con la cabina armatoriale a poppa a cui è affiancata una seconda cabina a cuccette sovrapposte. Barca regina indiscussa dell’usato, tutt’oggi riscuote grande successo tra gli appassionati.

Il modello che vi proponiamo, visibile a Bocca di Magra (Spezia), è del 1984 ed è dotato di motore Beta Marine 50 cv, tre cabine, due bagni, tender e motore nuovi, dotazioni complete. Buone condizioni e interni perfetti.

Hallberg-Rassy 41 – 12,53 m – Il sempreverde svedese che tutti vogliono

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con una vera e propria sempreverde (che infatti tiene il prezzo): un Hallberg-Rassy 41 (12,53 x 3,61 m). Uno dei più classici Hallberg Rassy della prima generazione, quella di stampo nordico, prima della svolta avvenuta quando i progetti del cantiere svedese sono stati affidati alle sapienti mani dell’argentino German Frers.

Prodotto dal 1975 al 1981 in 105 esemplari è un 12 metri progettato dallo svedese Olle Enderlein con un armamento velico due alberi a ketch dal dislocamento pesante, ben 10.000 chili, una chiglia lunga che pesca m. 1,84 m e timone separato con skeg. Ma a vela le sue prestazioni non sono scarse, anzi. Con vento sostenuto naviga benissimo e anche con vento leggero se la cava, a patto che non ci sia troppa onda. Il merito è anche del bel piano di ben 84 metri quadri con un albero principale alto 17 metri e del bompresso che permette di aumentare la superficie velica del fiocco.

Punto di forza il pozzetto centrale riparatissimo e gli interni con una bella cabina di poppa con passaggio diretto verso il quadrato centrale. Due belle cabine a prua e a poppa, un grande quadrato con divani che si trasformano in ulteriori cuccette, due bagni, un grande tavolo da carteggio opposto ad una cucina a U. L’Hallberg Rassy 41 era spinto nella versione originale da un potente 75 o 100 cv con un’autonomia di ben 460 litri di gasolio e di 560 litri d’acqua.

Nello specifico, questo Hallberg-Rassy 41 del 1981 è visibile a Sanremo, è in perfette condizioni ed è ultra-accessoriato.

A cura di Eugenio Ruocco

