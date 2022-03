Con questo a bordo carichi ogni tipo di batteria. Contemporaneamente!

Tutti in crociera, una volta in rada e dato fondo con il salpancora, vorrebbero gustarsi una bibita fresca di frigo, ascoltare musica, cucinare, disporre di acqua dolce pura di dissalatore. E chi non vorrebbe navigare comodo, aiutandosi con winch elettrici… Navigare comodi, si sa, “ciuccia” un bel po’ di energia: per questo servirebbero diversi banchi batteria, ognuno con il proprio caricabatterie dedicato.

Ebbene, da oggi non sarà più così. Xantrex ha lanciato la sua soluzione definitiva alla carica delle batterie di bordo.

Xplore di Xantrex, con un caricabatterie fai tutto

Si chiama XPLORE ed è il primo caricabatterie, per quanto ne sappiamo, che può caricare contemporaneamente più batterie di tecnologia diverso (per esempio, una batteria di servizio agli ioni di litio e una batteria di avviamento del motore al piombo-acido). L’XPLORE è in grado di erogare un massimo di 120 Ampere e può caricare fino a sei banchi di batterie allo stesso tempo: questo di fatto elimina la necessità di più caricatori a bordo, semplificando ulteriormente l’installazione e la manutenzione di un’imbarcazione.

Xplore, un sistema intelligente

Ma fa di più: il sistema è “intelligente” e individua in automatico la batteria maggiormente bisognosa di energia, adattando il flusso per accelerarne la carica. E’ efficace anche per la ricarica di batterie scariche, a bassissima tensione e un’altra sua interessante caratteristica è la carica con compensazione della temperatura per un funzionamento efficiente in qualsiasi condizione climatica.

Xplore di Xantrex, il video

I futuri aggiornamenti del prodotto saranno facilmente installabili utilizzando la porta USB integrata.

Lo puoi gestire in remoto

Il caricatore, impermeabile, è facilmente configurabile grazie al suo display LED: può anche essere gestito, opzionalmente, con un comando touch remoto che a sua volta, via bluetooth, si interfaccia con il vostro smartphone per avere la situazione sempre sotto controllo con una app. Potete anche installarne un altro in parallelo nel caso aveste bisogno di ulteriore energia.

Infine, essendo dotato di interfaccia NMEA 2000 si connette in modo rapido e “plug and play” alla rete strumenti di bordo. Il modulo misura 41 x 31 x 16,5 cm e pesa 5,9 kg. Il prezzo è di circa 1.500 dollari.

TROVATE TUTTI I DETTAGLI DI XPLORE QUI

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!