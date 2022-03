La passerella non è più un accessorio scomodo. Guarda questi 3 modelli!

La passerella è un accessorio abbastanza indispensabile anche se spesso scomodo da tenere a bordo. Per fortuna nel corso degli anni le aziende hanno realizzato prodotti sempre più tecnologici ed innovativi, in grado di rendere meno ingombrante questo prodotto a bordo. Qui vi consigliamo tre passerelle una diversa dall’altra, uniche nel loro genere, che trovate all’interno di Boatique.

Leggera & personalizzabile…oppure in carbonio?

La slovena Polymer realizza una vasta gamma di passerelle da barca, come questa realizzata in TPC. Questa passerella viene prodotta utilizzando un materiale leggerissimo, che sostituisce metalli/legni e compensati. Grazie a questa gomma ad alte prestazioni, un composito termoplastico, questo prodotto ha un peso ridottissimo: appena 8 kg per la passerella che misura 220 centimetri e 9 kg per la versione lunga 245 centimetri. Inoltre se vuoi puoi personalizzare il retro della passerella aggiungendo un testo, ad esempio puoi scriverci il nome della tua barca! Un altra passerella prodotta da Polymer è questa qui in carbonio. Un prodotto customizzabile, ad altissime prestazioni e dalle proprietà meccaniche molto alte nonostante il peso contenuto. La tecnologia di Polymer permette di avere una passerella estremamente rigida, robusta e resistente.

Questa la puoi usare anche come SUP!

Qui trovate una passerella di Plastimo unica, perché ha una tripla funzione davvero interessante. Innanzitutto è una passerella gonfiabile, e quindi potete tenerla arrotolata senza occupare tanto spazio a bordo, e gonfiarla solo se e quando vi serve. Una volta gonfiata, la passerella di Plastimo si può trasformare anche in un SUP! Sì perché è una passerella galleggiante, con superficie antiscivolo, e basta montare le due pinne sul lato inferiore per partire ad esplorare i dintorni a colpi di pagaia stando in piedi. Inoltre la superficie antiscivolo e i 4 anelli in acciaio permettono di fissarla a poppa e utilizzarla come spiaggetta o piattaforma da bagno. Nella confezione troviamo una borsa per trasportare la passerella/SUP/piattaforma quando è sgonfia e la pompa ad alta pressione.

Compra qui la tua nuova passerella

Se sei interessato a comprare una passerella nuova clicca qui. Visita subito lo stand di Boatique alla Milano Yachting Week e scopri i prodotti che vende lo store dedicato alla nautica.