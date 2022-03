Chartplotter: la strumentazione per barche a vela è sempre più smart

Sempre più connessi e sempre più smart, il chartplotter è ormai un vero smart hub a bordo di ogni barca Con questo potente strumento avete sotto controllo tutto ciò che vi serve sapere e monitorare in barca, quando siete al timone ma non solo. Infatti grazie alla connessione Wi-Fi il chartplotter si controlla da qualsiasi punto della barca!

Il cuore della strumentazione di bordo

Grazie ai display multifunzione di ultima generazione GPSMAP si può controllare tutta la strumentazione di bordo, dai radar all’autopilota. Inoltre si possono controllare telecamere e termocamere, moduli ecoscandaglio e dispositivi multimediali. Con i due chartplotter GPSMAP 8410, che Garmin consiglia di installare su una barca a vela di 21 metri, avrete sempre sotto controllo la cartografia e tutti i dati utili durante la navigazione. La connettività non è un problema visto che oltre al modulo Wi-Fi e ai sensori ANT integrati troviamo 4 porte Ethernet, una porta NMEA 2000 e in più porte HDMI e USB. Dal chartplotter potete scegliere di visualizzare le informazioni utili per la navigazione, per l’ormeggio, per l’ancoraggio o per la pesca semplicemente cambiando schermata. Da qui accendete il motore e le luci, controllate tutte le spie e attivate le pompe, con una grafica user friendly chiara ed intuitiva.

Così controlli il chartplotter da qualsiasi punto della barca

Con un optional geniale potrete controllare tutte le impostazioni del chartplotter con un semplice telecomando. Utilizzando il Grid 20 infatti avrete accesso remoto a tutto il sistema Garmin di bordo. Potrete governare la navigazione nei menù usando il joystick con rotazione a 360 gradi, la manopola girevole, oppure il pulsante push-to-select. E se non vi basta, con l’applicazione per smartphone Android e iOS ActiveCaptain potete connettere il vostro chartplotter GPSMAP 8410 ad un dispositivo mobile. Così avrete accesso alla strumentazione di bordo dal palmo della vostra mano, accedendo alle cartografie nautiche aggiornate istantaneamente.

