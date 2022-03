Neo 515, 100% performance e stile italiano

Quando Neo Yachts presenta un nuovo modello c’è sempre da drizzare le antenne. Le barche del cantiere di Bari sono infatti 100% italiane, hanno spesso un design innovativo, sono costruite in carbonio e propongono un modello di prodotto diverso dal resto del mercato nel quale il concetto di “comfort” e soprattutto nella capacità della barca di navigare a vela bene e con semplicità.

Il nuovo Neo 515 conferma in toto la filosofia Neo Yachts ed è una barca che già dai primi disegni non può passare inosservata. La firma ancora una volta è di Giovanni Ceccarelli, che ha curato i progetti Neo fin dalle origini. Per questo 515 Ceccarelli ha riproposto la prua inversa con le svasature del ponte, che è ormai una connotazione stilistica dei Neo oltre ad avere delle ragioni tecniche: i volumi svasati migliorano l’aerodinamica della barca di bolina e abbassano il baricentro.

La novità in coperta è la lunga finestratura continua, che parte dai paralare del pozzetto e prosegue senza interruzioni praticamente fino alla cabina di prua, con una sottile linea che corre praticamente a filo di coperta. Una soluzione inedita sui Neo, che andrà a caratterizzare fortemente la barca anche da un punto di vista estetico.

Come sempre in Neo anche sul 515 ci saranno varie opzioni di customizazione, per orientare la barca verso il Fast cruiser, il cruiser racer o il racer puro a seconda delle opzioni scelte tra pescaggio, piano velico e allestimento degli interni che saranno comunque sufficientemente spaziosi anche per un uso puro in crociera.

Lungh. f.t.: 15,85 m

Lungh. gall.: 14,45 m

Largh.: 5 m

Pescaggio max.: 3,6 m

Dislocamento : 8.950 kg

Zavorra: 4.100kg

www.neoyachts.com