Così l’elica a bandiera ti fa andare più veloce (e ti fa risparmiare)

Scegliere l’elica giusta per il motore, e per la propria barca, può fare davvero la differenza. Le eliche a bandiera di Ewol migliorano le performance, permettendo di guadagnare qualche nodo quando si naviga a motore (e a vela, opponendo minore resistenza). Inoltre sono facili da regolare e resistenti nel tempo, fanno quindi risparmiare soldi in carburante e manutenzione.

Perché scegliere un’elica a bandiera?

Montare un’elica a bandiera di Ewol significa avere una serie di vantaggi. In primis si possono eseguire regolazioni micrometriche in tutta semplicità e in pochissimo tempo, per migliorare le performance della barca e rendere efficiente la propulsione. Queste regolazioni inoltre possono essere svolte anche con la barca in acqua, così come le operazioni di smontaggio / montaggio che non richiedono più di 5 minuti. Un’elica a bandiera è poi più efficiente e funzionale, perché permette di avere ottime prestazioni in marcia avanti, e prestazioni decisamente maggiori rispetto alle “rivali” in marcia indietro. La spinta del pignone centrale, attivato dalla coppia motore, è immediata e consente di ridurre al minimo lo scarroccio facilitando le manovre soprattutto in retromarcia.

Elica Andromeda: per le barche di piccole dimensioni

L’elica Andromeda, presentata lo scorso anno, ha dimensioni contenute ed è pensata per una gamma di imbarcazioni di metratura ridotta. Realizzata in acciaio inossidabile, Andromeda permette di ottimizzare al massimo la spinta durante la marcia a motore, orientando automaticamente le pale e consentendo di raggiungere velocità elevate anche a bassi regimi. Si tratta di un’elica leggerissima che sta avendo molto successo, anche all’estero, considerando che Ewol esporta circa il 90% dei propri prodotti. L’azienda è sempre in movimento e investe continuamente in Ricerca e Sviluppo, tant’è vero che è al lavoro su una nuova elica, che uscirà presto, dedicata ad imbarcazioni dai 18 metri in su.

Cambia elica con un click contattando Ewol

Per contattare Ewol e cambiare l’elica del motore della tua barca ti basta cliccare qui e visitare il suo stand alla Milano Yachting Week. Riempi il form mail con le tue richieste e ti risponderanno direttamente!