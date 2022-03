TECNICA Cinque trucchi in coperta per navigare meglio

Adesso che la barca è ancora “ferma”, in attesa dei primi caldi primaverili, è il momento giusto per dedicarvi alla vostra barca. Vi sveliamo cinque idee furbe e facilmente realizzabili da soli che vi consentiranno di faticare meno in coperta ed essere più sicuri in crociera. Dal barber del fiocco ai sistemi di terzaroli rapidi, vi sveliamo cinque trucchetti da approntare adesso per avere la barca “in bolla” quest’estate.

Cinque trucchi in coperta per navigare meglio

1. IL BARBER DEL FIOCCO

C’è una manovra che nell’epoca dei fiocco a bassa sovrapposizione, con l’attacco delle sartie sempre più esterno in coperta, è ormai diventata indispensabile sulle barche a vela più “sportive” e sui performance cruiser. Stiamo parlando del barber, ovvero di quella regolazione che, se usata correttamente, consente di migliorare in modo radicale il passo e l’angolo della nostra barca di bolina.

Come è fatto e a cosa serve? Il barber, da non confondere con il carrello che lavora sull’asse prua-poppa, altro non è che un anello che, grazie a una cima collegata a uno stopper o uno strozzatore, applica una forza perpendicolare alla scotta della vela di prua. Quando cazzate il barber la scotta della vela e la bugna si sposteranno verso la parte centrale della barca, avvicinandosi o addirittura superando la tuga. In pratica il barber agendo sulla scotta va a modificare l’angolo di incidenza della vela rispetto al vento, consentendoci di stringere di più la bolina, con tutto ciò che ne consegue. Il barber va lavorato quando navigate di bolina e in base all’intensità del vento.

Con vento sotto i 6-7 nodi la barca andrà fatta accelerare a barber scarico per non chiudere troppo la vela in un momento in cui la barca è ancora lenta e non serve ricercare il massimo angolo di orza. Man mano che la barca accellera inizierete a puntare il barber con la bugna della vela che si sposterà gradualmente verso il centro della coperta. Con poco vento è controproducente esagerare con la tensione, rischiate di avere una vela per orzare molto ma con la barca decisamente lenta. Se il vento invece sale dagli 8-9 nodi in su, almeno fino ai 16-18, sarà la fase in cui darete più carico a questa manovra: sono le condizioni di vento medio in cui di solito le barche possono esprimere tutta la loro potenza e non hanno grossi problemi di velocità, è quindi il momento migliore per cazzare il barber e provare a tenere la bolina più stretta possibile. Risulta utile approntare 3 o 4 segni in coperta con dell’adesivo per avere dei riferimenti, da perfezionare uscita dopo uscita, su dove portare il barber quando lo cazzate. Esagerare con la tensione, o darne troppo poca, renderà inutile o controproducente la manovra. Il velaio di fiducia vi aiuterà in questa valutazione.

Sopra i 18 nodi di vento occorre valutare la situazione e capire che carico dare alla manovra. Con aria intensa è fisiologico che il randista debba mollare sovente la scotta della randa: con il barber molto cazzato, l’aria in uscita del fiocco creerà sulla randa un rifiuto enorme e controproducente, dato che arriverà a sventare una porzione anche superiore al 50% della vela. Occorrerà mollarlo un po’, facendo così avrete meno rifiuto sulla randa e al tempo stesso la barca sbanderà di meno avendo la vela un angolo di incidenza al vento minore, ne gioverà quindi anche il randista che potrà scaricare di meno la vela. L’effetto complessivo sarà migliore da un punto di vista aerodinamico e quindi di velocità.

Cosa fare col barber se dobbiamo navigare di bolina larga e non ci interessa stringere il vento? Lo mollerete completamente e se possibile appronterete un punto di scotta volante molto esterno, per avere poco twist sulla vela e una balumina del fiocco sufficientemente chiusa per sviluppare la massima potenza all’andatura larga rispetto al vento. Tenendo il barber cazzato, con la scotta lascata per la bolina larga, il risultato sarebbe di avere la vela con la testa troppo aperta e depotenziata, poco efficiente.

2. IL PARANCO FINE

Chi possiede una barca con la scotta randa a paranco sa bene le difficoltà di questo sistema con vento forte, sia per cazzare che per lascare. Può sempre essere d’aiuto rinviare la scotta sul winch primario libero, ma non sempre la direzione di tiro è corretta. Col rischio di far lavorare male il bozzello e romperlo.

Le soluzioni al problema sono due: la più semplice è quella di montare sul circuito a paranco principale una seconda linea, detta paranco fine, che riduce notevolmente il carico sulla scotta consentendo di aprire lo strozzatore con più facilità, oltre che di regolare la randa con sforzi più contenuti. Nel caso la modifica del vostro circuito non sia possibile, in commercio si vendono anche paranchi già dotati della seconda linea.

La seconda soluzione, un po’ più complessa ma più efficace, è quella di rinviare una delle due estremità della scotta parancata su un winch delle drizze (anziché fissarla sull’arricavo), lasciando l’altra a comporre il circuito del paranco. In sostanza: dal bozzello sotto il boma una estremità della scotta va verso il piede d’albero (correndo lungo il boma) e poi dal piede d’albero viene rinviata su un winch delle drizze. L’altra estremità compone invece il circuito del paranco ed esce dal bozzello con relativo strozzatore sul trasto.

In questo modo, con vento leggero si può continuare a regolare la scotta con il suo solito paranco a portata di mano del timoniere. Con vento forte, lasciando strozzata la scotta sul paranco, si regola l’altro capo servendosi del winch delle drizze e dello stopper sulla tuga.

3. DRIZZA RANDA CON PARANCO 2:1

Ecco una soluzione che arriva dritta dritta dal mondo delle regate: la drizza della randa parancata.

Si tratta in buona sostanza di applicare un bozzello sulla tavoletta (penna) della randa in modo che la drizza possa tornare in alto, fissandola su un punto fisso in testa d’albero, così da creare un paranco 2:1. Oltre a diminuire la compressione esercitata dalla drizza sull’albero, questo sistema consente di dimezzare lo sforzo necessario per issare la randa, ma anche l’eventuale membro di equipaggio da issare in testa d’albero.

Applicare questo sistema alla propria barca è semplice: occorre sostituire la drizza esistente con un’altra di lunghezza quasi doppia (c’è chi utilizza la vecchia drizza aggiungendoci una coda, ma in quel caso è bene far fare la piomba da un professionista e non utilizzare quella drizza per issare un uomo sull’albero), montare un bozzello sulla tavoletta della randa e realizzare un punto fisso in testa d’albero, nella stessa struttura che serve da attacco al paterazzo.

Un consiglio: per evitare che la drizza possa prendere dei giri su se stessa, usate un bozzello che non ruota.

4. LA REGOLAZIONE DEL CARRELLO GENOA

Sono poche le barche da crociera di serie dotate del circuito di regolazione dei carrelli del genoa, e pensare che questo utilissimo sistema, che evita di dover lascare la vela ogni qual volta occorre spostare il punto di scotta, nonché muoversi dal pozzetto per sganciare e riagganciare il fermo del carrello, dovrebbe ancor più essere di complemento a un genoa avvolgibile.

Basta infatti rollarlo di un paio di giri ed ecco che la scotta non ha più la corretta direzione di tiro. Applicarlo alle rotaie di una barca che ne è sprovvista è tutto sommato semplice. L’importante è tenere presente che, per funzionare bene manualmente, il paranco deve essere almeno a quattro vie per una barca oltre i 10 metri. Il più semplice paranco 2:1 vi costringerebbe a utilizzare un winch, con tutte le problematiche che può comportare.

5. TERZAROLI RAPIDI

Si tratta di un sistema che permette di ridurre la superficie velica, ma bisogna apporre delle modifiche alla randa.

Chi vuole far da sé può realizzare il circuito facendo un cunningham per ciascuna mano di terzaroli, cioè una cima da rinviare ai winch delle drizze, che serve per abbassare l’inferitura della randa. Per realizzare questo sistema occorre montare due golfari sull’albero all’altezza della trozza del boma, che fungono da punti di mura per ciascuna mano di terzaroli, in sostituzione del classico gancio in acciaio. In qualche caso si possono montare i golfari nella stessa trozza, evitando di praticare fori sul profilo dell’albero. L’importante è che la mura della mano di terzaroli si trovi in posizione tale da mantenere l’inferitura della randa il più possibile vicina alla rotaia dell’albero, così da non sollecitare i carrelli o i garrocci.

Il circuito dei cunningham dunque parte dai golfari, dove si fissano le cime con una gassa o un nodo del cappuccino, entra negli occhielli sull’inferitura della randa, ridiscende a piede d’albero e da un bozzello vanno a uno stopper in pozzetto. Per ridurre la randa basterà quindi agire sui singoli cunningham delle mani e sulle borose della vela.

ABBONATI E SOSTIENICI!

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo un bel regalo

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!