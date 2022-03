Tutte le splendide locations della Tre Golfi Sailing Week

La costa di Sorrento, i Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno e ancora le splendide isole di Capri e Ischia fanno da sfondo a uno degli eventi più attesi della stagione. Un vero paradiso per gli occhi, soprattutto in primavera.

Se c’è un vero punto di forza della storica kermesse di regate Tre Golfi Sailing Week che va in scena dal 14 al 21 maggio 2022, non abbiamo dubbi: sono sicuramente le meravigliose locations dove si svolge l’evento. A partire da Sorrento con la sua splendida costa che da quest’anno diventa la base nautica e il vero fulcro di tutta la manifestazione. Un cambio logistico rispetto alla precedente Capri che premia l’incantevole penisola sorrentina, famosa per la sua bellezza e ospitalità: basti sapere che è la zona a più alta densità di ristoranti stellati d’Italia e offre un’enorme ricettività alberghiera.

Non meno suggestivi però sono i campi di regata della manifestazione e delle prove “long distance” e costiere che la caratterizzano: tutte allestite tra le isole dei Golfi di Napoli, Gaeta e Salerno. Insomma le “perle” del Mediterraneo. C’è poi il percorso pieno di magia e piuttosto ostico dal punto di vista della tattica di regata della stessa Regata dei Tre Golfi alla sua 67° edizione. La suggestiva partenza serale, la rotta intorno a tante isole con i loro ridossi, i microclimi dei diversi golfi e la predominanza di venti spesso leggeri creano infatti non poche sorprese anche agli equipaggi più esperti. Vediamolo in dettaglio.

Tutta la magia degli scenari incantati della Tre Golfi

Tagliata la linea di partenza, all’altezza di Capo Posillipo va fatta la prima scelta: meglio tenersi sotto costa con l’incognita delle Secche della Gaiola oppure navigare più al largo? E poi ancora un dubbio per la flotta: lasciato Monte di Procida, in rotta verso Ponza, quanto lontano passare da Ischia con il suo altissimo monte Epomeo? Sicuramente più facile da interpretare il tratto seguente della regata. La rotta verso Ponza infatti è il più delle volte una piacevole navigazione senza insidie tattiche.

Giunti a Ponza tuttavia non mancano anche qui piccole trappole, anche se quasi mai determinanti per il successo nella regata. Non tanto per le secche fra l’isola e Zannone, ma sulla rotta fino a Punta della Guardia: con venti occidentali ad attendere gli equipaggi ci sono una lunga serie di bordi sotto costa. Bisogna stare attenti però a non lasciare agli avversari più al largo l’opportunità di sfruttare un’aria a volte più sostenuta.

Tante le incognite sul percorso di questa “long distance”

Girata l’isola, nelle 60 miglia verso Punta Campanella il sole e le sue brezze occidentali tenderanno progressivamente a lasciare il posto alle termiche notturne, e c’è di nuovo il monte Epomeo sulla rotta. Il timore delle calme ischitane in questa fase della regata consiglia una rotta lontana dalla costa, come del resto anche a Capri. Meglio tenersi 2-3 miglia a Nord dell’isola: i passaggi a Sud di Capri non sono quasi mai vantaggiosi, se non pianificati subito nella rotta da Ponza per evitare miglia addizionali. Ancora insidie infine ci sono nelle ultime 15 miglia. Nel Golfo di Salerno, quasi sempre con un vento diverso da quello del Golfo di Napoli, la rotta verso gli isolotti de Li Galli, in prossimità di una costa alta, impone una scelta fra la possibile termica costiera e l’apparentemente più sicura rotta al largo.

Manca il giro di Capri: venendo da Est si deve girare l’isola lasciandola a dritta fino al porto e almeno un versante ridossato bisogna scapolarlo. Dopo i Faraglioni il percorso migliore è una lotteria. Sta al vostro fiuto la possibilità di vincere o perdere una regata ineguagliabile da tutti i punti di vista.

La bellezza a terra non è da meno!

Questo per quanto riguarda la bagarre in acqua tra gli equipaggi partecipanti. Splendide locations e ottima ospitalità però attendono anche le stesse barche della flotta all’ormeggio, rispettivamente a Marina Piccola di Sorrento e il borgo di Piano di Sorrentoi. La premiazione per tutti è fissata per sabato 21 maggio, con armatori ed equipaggi ospiti del Sindaco di Sorrento nella Villa Comunale della Città, altro luogo ricco di fascino.

Tre Golfi Sailing Week: iscrizioni facili, regate e scenari da favola

La Tre Golfi Sailing Week è una delle competizioni più apprezzate e affollate del calendario agonistico italiano e attira da sempre il meglio della vela internazionale. È organizzata dal 14 al 21 maggio a Sorrento dal Circolo Remo e Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, IMA, ORC, UVAI, AIVE, e sotto l’egida della FIV. La Tre Golfi Sailing Week racchiude quattro eventi di altissimo profilo: la 67a Regata dei Tre Golfi, il primo Campionato Europeo Maxi, il Campionato del Mediterraneo Orc e il Campionato Nazionale del Tirreno. I Maxi yacht vengono ospitati al molo principale dell’incantevole Marina Piccola di Sorrento, mentre gli ORC saranno al porticciolo del pittoresco borgo di Piano di Sorrento: due cornici indimenticabili anche per gli eventi sociali che accoglieranno gli equipaggi.

Iscriviti subito!

Al fine di agevolare i partecipanti alla Tre Golfi Sailing Week le iscrizioni e la documentazione sono reperibili esclusivamente online sul sito www.tregolfisailingweek.com, mentre la segreteria organizzativa dell’evento è a disposizione degli equipaggi anche per aiutarli nella ricerca della migliore sistemazione logistica. Basta mandare un’email all’indirizzo info@tregolfisailingweek.com.