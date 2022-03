Slam lancia la sfida: postate i vostri scatti con i capi iconici del brand!

Velisti e appassionati di vela, c’è una missione per voi e arriva direttamente da Slam. Il marchio italiano di abbigliamento da vela, fondato a Genova nel 1979, ha lanciato da qualche giorno una sfida social. L’idea è quella di ripercorrere i 43 anni dell’azienda attraverso la storia dei suoi capi, che hanno vestito chiunque, dagli olimpionici agli appassionati. Slam sta raccogliendo tutti i contributi fotografici postati dagli utenti con l’hashtag #slamheritage, per rivivere i momenti storici passati in mare legati all’abbigliamento del brand. Siamo sicuri che tra i nostri lettori non mancano navigatori, atleti ed appassionati che hanno indossato o indossano abbigliamento Slam. Quindi emozionatevi e fateci emozionare pubblicando i vostri scatti fotografici!

Andate a frugare nel cassetto delle fotografie, o ripescate nel vostro armadio i vestiti Slam di una volta, alla ricerca degli iconici capi che dal 1979 hanno accompagnato le vostre avventure in mare. Postate le foto su Instagram e Facebook con l’hashtag #slamheritage e contribuite a rendere omaggio ad un marchio storico dell’abbigliamento da vela italiano.