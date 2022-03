Con questo servizio puoi dormire in barca come in un albergo

Svegliarsi cullati dalle onde e fare colazione su una terrazza galleggiante respirando l’aria di mare. Sono solo alcune delle cose a cui chi ama stare in barca non può rinunciare. Quello che forse non sapete è che si possono vivere queste emozioni anche senza vivere per forza una vacanza in barca. Ad esempio con il Bed&Boat di Letyourboat.

Usa la barca come un hotel

Dormire in una suite sull’acqua è una soluzione davvero affascinante, ed è possibile farlo in moltissimi porti in tutto il mondo. Basta fare un salto sulla piattaforma Letyourboat, inserire le date e le località desiderate, il numero di persone totali e…la barca che preferite! Potete avere in pochi click una panoramica di tutte le barche disponibili per la vostra vacanza, guardare com’è fatta ogni barca, negli interni e negli esterni, e i servizi che sono offerti dall’armatore. Scegliete la barca che vi piace di più per dormire in barca durante la vostra vacanza, anziché prenotare un appartamento, una camera d’albergo o un bed & breakfast. Scoprire le città partendo dal porto, oltre al fascino del mare, regala una prospettiva unica a tutta la vostra visita!

Una ghiotta opportunità per gli armatori

Per gli armatori, Letyourboat rappresenta un’occasione unica per monetizzare la barca, e destagionalizzare il suo utilizzo. Potete decidere i periodi in cui rendere disponibile la barca sul portale, gestire le prenotazioni e guadagnare come se si affittasse una casa! Se non volete preoccuparvi di niente potete anche decidere di affidare la gestione ad un Guest Assistant di Letyourboat. Questa figura si occuperà per te di gestire gli ospiti, il check-in, il check-out e le pulizie: un servizio a 360°!

Vuoi saperne di più sul servizio? Clicca qui!

