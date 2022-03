Interni prodotti da artigiani e scafo moderno: il Faurby 460 è il mix perfetto

Il fascino degli interni in legno degli yacht di una volta, per chi ama il look delle barche classiche, è irrinunciabile. Spesso però le barche moderne non riescono a coniugare queste esigenze con le tecnologie e gli scafi di ultima generazione, pensati per navigare sempre più leggeri e sicuri. Con il Faurby 460 il cantiere danese Faurby Yachts viene incontro a questo tipo di richiesta.

Lo yacht nordico da crociera

Il Faurby 460 è una barca dall’anima nordica prodotta dal cantiere danese Faurby Yachts, nato nel 1976 a Lunderskov, nel sud della Danimarca. L’obiettivo del cantiere è quello di consegnare barche studiate sulle richieste dell’armatore, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi sottocoperta. Questo 46 piedi nato nei mari del nord è una barca da crociera pensata per attraversare qualsiasi mare, e per affrontare lunghe navigazioni e vento forte. La superficie velica è decisamente importante, mentre le linee d’acqua sono pensate per rendere la barca leggera e agile, considerando un dislocamento di 10.500 chilogrammi.

Maestri d’ascia danesi al lavoro sugli interni

Gli interni del Faurby 460 sono disegnati e prodotti davvero secondo le esigenze di ciascun armatore. A partire dal materiale scelto per gli arredi, che si possono realizzare in teak, mogano o rovere, si può decidere di imprimere alla barca un look più moderno o più classico, quasi da yacht d’epoca. Si può scegliere di cucire la barca sulle richieste di una coppia, in cerca di un lussuoso cruiser da lunghe navigazioni, e quindi con interni spaziosi ed eleganti. Oppure su quelle di una famiglia, anche numerosa, visto che si possono avere 6 posti letto totali senza rinunciare all’ampio spazio del salone. A seconda della disposizione scelta, gli interni verranno studiati in maniera diversa, con la cucina in linea oppure a L, divano con sedute a C oppure con due sedute frontali: c’è libertà assoluta nell’organizzazione del layout.

