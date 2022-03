Per la serie “mai più senza”, abbiamo scovato per voi tre accessori furbi che occupano pochissimo spazio a bordo e vi cambieranno – in meglio, la vita in barca.

Tre Accessori Furbi per la tua barca

Revolve – Il mezzo marinaio avvolgibile

Partiamo subito con il primo degli accessori furbi. Si chiama Revolve ed è il primo mezzo marinaio avvolgibile che, quando non lo usi, si ripone in uno spazio pari a quello di una tazza per il the. E’ tutto vero.

Il braccio, che si allunga fino a 1,90 m, è in materiale composito arrotolabile (rigido una volta esteso!), con impugnatura in schiuma integrata e gancio in plastica ad alta resistenza stampata – che si attacca al braccio srotolato rapidamente con un “pin”. Arrotolato, il mezzo marinaio misura solo 11 x 12 cm e contiene nel buco interno il gancio. Peso? 450 grammi. Una vera e propria genialata, peraltro esente da manutenzione perché il composito non la richiede!

Certec Tiny – La spiaggetta gonfiabile per le barche piccole

Il secondo degli accessori furbi in rassegna è la piattaforma Tiny di Certec. Si gonfia direttamente a bordo in poco tempo, con una pompa manuale inclusa nella borsa per il trasporto. Misura 180 x 80 centimetri e consente di avere una spiaggetta di poppa anche su barche di piccole dimensioni.

È perfetta per facilitare la discesa e la risalita sul tender, ad esempio dopo un bagno. Oltre alle strisce antiscivolo sul lato non immerso, troviamo due galleggianti sotto alla piattaforma che ne assicurano la stabilità anche quando non è legata con le cime. Viene venduta con una pratica sacca salvaspazio, la pompa a mano e ugello di gonfiaggio.

Deck Mate – La maniglia universale in composito

Chiudiamo la nostra rassegna di accessori furbi con Deck Mate, ideata da Hybrid Composite: la nuova maniglia superleggera in composito per aprire e chiudere qualsiasi sportello e serratura standard a bordo (tipo maniglia winch). Si tratta di un prodotto ergonomico, leggero (48 grammi!) e compatto (12 cm, diametro 2,5 cm) da portare in tasca o alla cintura.

Non vi disturberà, essendo priva di spigoli vivi. Progettata per minimizzare sforzi in apertura e in chiusura, essendo in composito non è soggetta a corrosione.

