Divertirsi in barca: tre accessori che vi consigliamo per l’estate

Sempre più produttori si concentrano ultimamente su accessori da barca innovativi e divertenti. Spesso con una piccola spesa, e un ridotto ingombro a bordo, si possono sfruttare questi accessori per aumentare il divertimento della vacanza. Con gli accessori che vi consigliamo oggi sicuramente non vi annoierete a bordo: ce n’è per tutti i gusti!

Così ti fai portare in profondità senza fare fatica

Due motori da 500 W alimentano il Seascooter di Jobe, uno scooter subacqueo elettrico che offre emozioni a chi decide di “guidarlo”. Questo piccolo accessorio va tenuto con entrambe le mani davanti alla testa, le due eliche motorizzate, alimentate da una batteria che dura fino a 40 minuti, faranno il resto. Potete utilizzarlo per farvi trascinare durante lo snorkeling oppure sfruttare le tre velocità (fino a 2,7 nodi) per esplorare i fondali, fino a una profondità di 30 metri. Per gli amanti della fotografia segnaliamo la presenza del supporto per action camera integrato. Lo puoi comprare qui all’interno della Boatique!

Visore notturno: ci puoi scattare anche le foto!

Questo apparecchio è un visore monocolore notturno perfetto da tenere a bordo. Guardando attraverso il visore, grazie allo zoom digitale 8X, si può vedere nitidamente fino a 200 metri di distanza, anche nel buio più completo che solo la notte in mezzo al mare fa apprezzare. Anche di giorno il visore è perfetto, perché si possono vedere le immagini a colori. Inoltre grazie alla SD card integrata potrete scattare foto e girare video, e potete collage il dispositivo tramite cavo a un computer o monitor-tv. Lo puoi comprare qui all’interno della Boatique!

Il monopattino sempre in equilibrio

Solo 12 chilogrammi di peso e un ingombro limitato per un mezzo perfetto per muoversi in banchina e in porto. Il punto di forza di questo monopattino elettrico, un mezzo che ormai spopola in tutte le città, sono le sue tre ruote. Grazie a questa particolare configurazione la guida sarà estremamente stabile e non avrete problemi di equilibrio. Lo puoi comprare qui all’interno della Boatique!