Ecco il nuovo giocattolo per gli armatori che se lo possono permettere

Volare sull’acqua sembra la nuova moda/giocattolo per gli armatori che se lo possono permettere. L’ultimo esempio di questo trend è il Persico Fly 40 (11,80 m x 3,04 m) in costruzione presso l’omonimo cantiere.

Il dream team del Persico Fly 40

Progettato da Caponnetto&Hueber, si avvale di un team di engineering e costruzione unici: l’ingegneria strutturale è affidata a Giovanni Belgrano della neozelandese Pure, il sistema idraulico a Cariboni, il rig design a Steve Wilson, la costruzione, di precisione aerospaziale, è di Persico che ha anche costruito l’ultima Luna Rossa per la Coppa America.

Non a caso, visto che sembra a vederlo proprio un AC75 in dimensioni ridotte (sui 12 metri). A completare l’opera ci ha messo lo zampino anche Pinifarina che cura il design, per rendere più glamour il Persico 40 Fly.

La prerogativa di questo superdaysailer è che con soli 7 nodi di vento dovrebbe volare sull’acqua grazie ai foil progettati da Mario Caponnetto, uno dei maghi del settore, con un equipaggio di soli tre/quattro velisti.

La barca è pensata per essere smontata e spedita nei mari del mondo, per partecipare ad un futuro circuito di regate ultraesclusivo. Il target previsto di velocità è di oltre 40 nodi.

Cosa ne pensate?

