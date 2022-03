Ecco dove lasciare la barca al sicuro con tutti i servizi (anche a terra!)

Chi va in barca sa che c’è porto e porto per tenere la barca all’ormeggio, e spesso non è solo una questione di prezzo. Ci sono posti perfetti per coccolare la vostra barca, e farvi coccolare quando la lasciate ormeggiata. Uno dei punti di riferimento nell’Alto Adriatico si chiama Marina Punta Gabbiani, ed ha alcuni servizi esclusivi.

Perché tenere la barca qui?

Il Marina Punta Gabbiani è uno dei pochissimi posti in Italia, per barche da 6 a 25 metri, che ha il marina per le barche in acqua (300 posti) e il “dry marina” (300 posti) per quelle a secco. La particolarità è che vengono offerti in entrambi i marina gli stessi identici servizi, compresa acqua, elettricità, wi-fi, guardianaggio, servizio “acque nere” per ogni singola barca, presa TV. Inoltre c’è il cantiere, uno dei più attrezzati nel Mediterraneo con quattro travel lift, due gru, reparto verniciatura e falegnameria. Qui sono specializzati in qualsiasi tipo d’intervento, dalla piccola riparazione al refit completo. In esclusiva per gli ospiti c’è poi un “club” con due piscine e due vasche idromassaggio riscaldate (aperte tutto l’anno), giardino, parco giochi, mini club, sala lavatrici, bike sharing (anche elettrico), bar-ristorante-pizzeria. Tutto all’interno del marina, non manca nulla!

Per scoprire il prezzo dell’ormeggio e prenotare il tuo posto barca ti basta un click

Puoi contattare il Marina Punta Gabbiani in maniera semplicissima, cliccando qui per entrare nello stand digitale del marina alla Milano Yachting Week. Da lì puoi riempire il form mail per mandare tutte le tue richieste, per sapere info su costi, prezzi e farti spiegare nel dettaglio come funzionano i servizi del marina.