Un flybridge di 30 m² su una barca di 19 metri? Si può fare!

Se vi dicessimo che esiste una barca che misura meno di 19 metri di lunghezza fuori tutto ma ha un flybridge di 30 metri quadrati probabilmente ci prendereste per pazzi. Invece basta guardare il Samana 59, uno dei catamarani di punta del cantiere Fountaine Pajot, per capire come sia possibile una cosa del genere!

Che spazio sul flybridge!

Tra pozzetto e flybridge su questo catamarano lo spazio disponibile è davvero tantissimo. Stupiscono gli ampi prendisole nel pozzetto a prua, perfetti per rilassarsi e godersi un po’ di relax, ma la vera chicca a bordo del Samana 59 è sopra il “tetto”. Il flybridge è infatti di dimensioni generosissime, forse il più grande della categoria. Offre infatti ben 30 metri quadrati di superficie, attrezzati con due lettini prendisole, sedute, zona cucina e ovviamente postazione di comando. Di sicuro non avrete problemi di spazio e di privacy sul Samana 59 perché praticamente è come avere due barche in una!

Puoi cucire il layout sulle tue esigenze

Anche sottocoperta gli spazi del Samana 59 non deludono, anzi. Il salone, che si apre con un ampia finestratura a poppa, ospita una cucina completa, un tavolo con sedute a L e singole. Gli arredi sono raffinati ed eleganti, non solo negli spazi comuni ma anche nelle cabine. I layout possibili sono diversi, adattabili secondo le esigenze di ciascun armatore, perché la modularità è una delle caratteristiche di questo catamarano, e lo spazio a bordo di certo non manca!

