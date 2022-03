Aquaracer Nightdiver: il compagno ideale per gli appassionati di immersioni

L’orologio è un accessorio indispensabile anche, e soprattutto, quando si va in barca a vela. Per i velisti è importante scegliere di avere al polso un segnatempo robusto, resistente all’acqua e alle immersioni e leggibile sia sotto al sole che di notte. L’Aquaracer Nightdiver di TAG Heuer è un modello che rispecchia tutte queste caratteristiche, e in più si abbina elegantemente anche una volta scesi dalla barca.

Un modello pensato per le immersioni

L’Aquaracer Nightdiver è un modello automatico all’interno del quale troviamo il leggendario Calibre 5, movimento automatico che ha contribuito a rendere celebre il marchio TAG Heuer. Cassa in acciaio da 43 mm, cinturino in caucciù e fibbia pieghevole in acciaio satinato caratterizzano questo modello discreto ma assolutamente elegante. Il quadrante è di un bel bianco luminescente, che al buio si trasforma in un bel verde fosforescente. E le lancette richiamano la cassa con i dettagli in ceramica nera e Super-Luminova® bianca. L’orologio Aquaracer Nightdiver è il compagno perfetto per gli appassionati di immersioni, grazie alla sua robustezza e resistenza che vi accompagnerà negli abissi fino a 300 metri di profondità.

Un marchio storico che accompagna la vela

Da sempre TAG Heuer è il marchio di orologi che troviamo al polso di velisti e appassionati del mare e del mondo delle immersioni. Il brand svizzero ha accompagnato moltissime avventure e conquiste nel mondo della vela, come la vittoria del Team Oracle in Coppa America nel 2013 a San Francisco. Scegliere un modello TAG Heuer vuol dire portare al polso un pezzo di storia della vela, uno stile unico ed inconfondibile e un compagno di regate assolutamente affidabile.

