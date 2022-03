BARCHE USATE C’è un nuovo modo per vendere la tua barca

Manca poco alla 4° edizione del Salone dell’Usato in diretta LIVE, organizzato per il weekend di sabato 2 e domenica 3 Aprile 2022 da Abayachting.

UN NUOVO MODO PER VENDERE LA TUA BARCA!

La vendita di una barca necessita per forza di cose di tutta una serie di attività collaterali: realizzazione di una scheda, il servizio fotografico, e soprattutto l’organizzazione delle (numerose) visite.

Gli armatori che vogliono vendere la proprie barche usate vorrebbero quasi sempre gli stessi obiettivi: velocità, poche spese, miglior prezzo di vendita, e soprattutto vorrebbero evitare i perditempo.

Il Video Salone di Abayachting nasce proprio dalle esigenze degli armatori.

In primis, permette una vendita più veloce, in quanto le barche usate possono essere viste in diretta contemporaneamente da oltre 70 persone (con una media di una visita a settimana ci vorrebbe oltre un anno.)

Minor tempo significa quindi avere anche MENO SPESE: di ormeggio, assicurazione e manutenzione.

MA NON SOLO: i visitatori collegati in diretta stanno realmente cercando QUEL TIPO DI BARCA, poiché vengono selezionati dal database Abayachting tra oltre 16.000 clienti profilati. In questo modo, la barca viene proposta in maniera più mirata e quindi più efficace.

E c’è di più: sappiamo bene che a tutti i potenziali acquirenti di una barca piacerebbe confrontarsi con il venditore. Il Video Salone è l’occasione perfetta, in quanto i visitatori collegati possono interagire con domande in diretta, a cui riceveranno risposta dal proprietario, che parteciperà attivamente alla visita a bordo.

Le probabilità di vendita della barca aumentano così al massimo, come dimostrato dalla media di 5 proposte d’acquisto che vengono fatte nella settimana successiva al Video Salone. Non male, vero?

In poche parole, vengono azzerati tutti i filtri: riprese vere, in diretta, con interazione fra acquirenti e venditori per una presentazione chiara e senza segreti, in perfetto stile Abayachting.

Naturalmente, tutto questo è supportato da campagne pubblicitarie su tutti i principali portali della nautica italiana, e il video viene caricato integralmente sui canali di pubblicazione Abayachting, per dare massima visibilità anche successivamente all’evento.

Si tratta di un evento unico, il solo che permette di vedere fino a 32 barche in video diretta nello stesso weekend, da oltre 20 porti diversi in tutta Italia e con oltre 2.000 spettatori. Tutto questo è reso possibile da un team di professionisti e da una tecnologia all’avanguardia, con 2 postazioni di regia broadcast, 3 moderatori multilingue, 12 inviati con camera stabilizzata, 2 canali Zoom per la diretta streaming dedicati e diretta social su Facebook.

Appuntamento per il weekend 2-3 aprile 2022.

PER partecipare al Videosalone Abayachting: puoi cliccare il link https://www.abayachting.com/it/info-barche-usate/eventi/abayachting-presenta-il-4-salone-dell-usato-in-diretta-streaming- , o contattare lo staff Abayachting scrivendo a info@abayachting.com oppure o al numero 011 2457841.

Buon Video Salone a tutti!