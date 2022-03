Con queste piattaforme fai il bagno senza preoccuparti delle meduse!

Non c’è niente di più bello di un tuffo nel mare che solo in barca si può raggiungere. Ma qualcuno ha il terrore di buttarsi dove il mare è più scuro e ignoto, a volte per una semplice paura: quella di entrare in contatto con i pesci, o più spesso con le meduse. Per fortuna esiste un rimedio tanto semplice quanto efficace: creare una rete che protegga durante il bagno!

Fobia delle meduse? Ecco il prodotto che fa per voi

Prima o poi capita a tutti di avere un bagno rovinato dalle meduse, creature affascinanti ma parecchio fastidiose che purtroppo in alcuni anni affollano i nostri mari. Alcune persone, e non sono solo i più piccoli, hanno una vera e propria fobia di fare il bagno, soprattutto lontano dalla riva, per paura di essere “attaccati” da meduse, pesci o altri abitanti del mare. Ecco, se siete proprio voi a temere le punture urticanti dei tentacoli rosa, oppure se sono gli ospiti che avete spesso a bordo, qui vi diamo una soluzione. Per fare un bagno protetto basta comprare una piscina gonfiabile, una sorta di piattaforma galleggiante con una rete protettiva che scende in mare e viene tenuta in posizione grazie a un sistema di pesi.

Compra quella più adatta alla tua barca

Sul mercato esistono diversi prodotti con questa funzionalità, sempre più diffuse anche nel Mediterraneo. Se avete una barca medio-piccola la soluzione migliore è questa piscina di Jobe, che misura 4m x 4m e consente a grandi e piccoli di divertirsi in sicurezza. Per una soluzione meno sportiva e più lussuosa, adatta a barche più grandi, l’acquisto consigliato è la piscina 6m x 4m di Yachtbeach, con finitura teak-looking. E se invece cercate solo una soluzione per ampliare (o creare) la spiaggetta di poppa della vostra barca, questa è ottima come piattaforma da bagno mentre questa può essere utilizzata anche come docking station, ad esempio per una moto d’acqua!

Su boatique.it trovi tutto ciò che ti serve in barca

Indecisi sull’acquisto? Pensate che i modelli disponibili sono tantissimi. I migliori li potete acquistare direttamente all’interno di Boatique, dove trovate anche molti altri gadget e prodotti per la barca e non solo.