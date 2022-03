Torna la bella stagione e ritorna il circuito di regate TAG Heuer VELA Cup, con la prima tappa in programma il 7/8 maggio a Chiavari. Tutti possono partecipare, è sufficiente avere una barca a vela di lunghezza superiore ai 4 metri. Il primo percorso della stagione è bellissimo, costeggia infatti il magico Golfo del Tigullio da Chiavari fino a Portofino.

Un weekend di festa nella perla della Liguria

Come si svolge il weekend della TAG Heuer VELA Cup di Chiavari? Si parte venerdì 6 maggio con l’arrivo delle barche al Marina Cala Ovest di Chiavari dove avviene il perfezionamento delle iscrizioni e la consegna delle bag per l’equipaggio. Sono fissate per le ore 11:00 le partenze delle regate di sabato e domenica, procedute dal briefing mattutino in programma per le 8:30 al Marina Cala Ovest di Chiavari. Tra la prima e la seconda regata ci sarà la grande festa in piazza, che si svolgerà nella serata di sabato 7 maggio, ovviamente nel rispetto delle normative anticovid. E infine la premiazione finale, con premi per (quasi) tutti i partecipanti, in programma domenica nel tardo pomeriggio, alla conclusione della seconda regata.

Sei un armatore ICE? Per te la regata raddoppia!

Quest’anno nel weekend del 7 e 8 maggio a Chiavari si svolge anche la ICE Cup. Se quindi avete un’imbarcazione del cantiere ICE Yachts o CN Yachts 2000 potete partecipare a tutte e due le regate entrando in entrambe le classifiche! Per partecipare alla TAG Heuer VELA Cup non bisogna essere dei velisti esperti, e tutti possono vincere alcuni dei premi in palio, alcuni davvero prestigiosi. Basti pensare che ci saranno in palio un orologio TAG Heuer Aquaracer, che si aggiudicherà la barca vincitrice della classifica in tempo compensato, e un Garmin inReach.

Clicca qui sotto se vuoi iscriverti alla tappa di Chiavari

Per iscriverti alla TAG Heuer VELA Cup di Chiavari ti basta entrare qui e finalizzare l’iscrizione inserendo i tuoi dati e quelli della barca!